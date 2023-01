Klocki LEGO chyba nigdy się nie nudzą. Szczególnie jeśli można z nich zbudować… kartę graficzną! Na taki nietypowy pomysł wpadł jeden z pracowników firmy Intel.

Chodzi o kartę graficzną Intel Arc A750, a więc prawie najwydajniejszy model w ofercie producenta. Ostatnio taką mieliśmy w redakcji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by kartę zbudować z klocków LEGO. Projekt zaprezentowano podczas transmisji Intel Insiders Community Discord, na której wystąpił Zach Hill - dyrektor ds. marketingu technologicznego w Arc Graphics, ale prywatnie też fan LEGO.

Karta graficzna Intel Arc A770 z klocków LEGO

Zach Hill wykorzystał BrickLink Studio, czyli bezpłatny pakiet oprogramowania (należącego do grupy LEGO), który umożliwia budowanie i renderowanie projektów w 3D przy użyciu wciąż produkowanych klocków LEGO. Tutaj znajdziecie zapis z transmisji Twitch z prezentacją modelu.

Celem było zbudowanie możliwie najwierniejszej repliki karty w skali 1:1, aczkolwiek model jeszcze nie jest gotowy (według szacunków Hilla, dopiero jest on ukończony w 80% - to efekt 6 miesięcy prac „po godzinach”). Wybór padł na model A750 (a nie A770) ze względu na… brak podświetlenia LED, które byłoby trudno zmieścić w modelu.

Mimo wszystko projekt i tak robi wrażenie. To na pewno dużo ciekawszy model, niż opisywany wcześniej GeForce 256, Radeon HD 7970 czy 3Dfx Voodoo. Zobaczcie sami:

Jeśli liczycie na możliwość kupienia karty graficznej z klocków LEGO, to niestety nie mamy dla was dobrych wieści. Hill raczej nie był zainteresowany wydaniem projektu (być może ze względu na to, że nie jest on jeszcze ukończony). Inna sprawa to cena takiego zestawu - szacuje się, że model kosztowałaby około 120 dolarów, czyli połowę ceny karty graficznej do komputera.

Bylibyście chętni żeby kupić kartę graficzną z klocków LEGO?

Źródło: Tom’s Hardware