Wygląda na to, że Nvidia nie zamierza odpuszczać i przygotowuje nową, topową kartę graficzną GeForce RTX 4000. Możemy oczekiwać świetnej wydajności… i ogromnego chłodzenia.

Nowa generacja karta graficznych GeForce RTX 4000 imponuje wydajnością, a topowy GeForce RTX 4090 dominuje praktycznie we wszystkich rankingach wydajności. Wygląda na to, że nie jest to ostatnie słowo producenta.

Nvidia przygotowuje kartę GeForce RTX 4090 Ti?

GeForce RTX 4090 to topowa karta graficzna, ale nie wykorzystuje ona pełnej możliwości nowej architektury (część procesora graficznego jest zablokowana). W związku z tym w sieci już od dłuższego czasu krążą spekulacje o nowej, wydajniejszej konstrukcji.

Hipotetyczny GeForce RTX 4090 Ti (lub nowy Titan) miałby bazować na układzie graficznym Nvidia Ada Lovelace AD102 w pełnej konfiguracji ze 146 blokami SM – łącznie dałyby one 18 176 jednostek CUDA. Oprócz tego na pokładzie znalazłoby się 48 GB pamięci GDDR6X 384-bit.

Mówimy o potężnej specyfikacji, która zaoferowałaby wyraźnie lepsze osiągi względem modelu GeForce RTX 4090. Niestety, pewnie też kosztem wyższego poboru mocy (nieoficjalnie mówi się o współczynniku TBP na poziomie 800 W!).

GeForce RTX 4090 Ti na zdjęciach

Użytkownik MegaSizeGPU opublikował zdjęcia, które mają przedstawiać nową kartę graficzną Nvidii. Najprawdopodobniej chodzi właśnie o model GeForce RTX 4090 Ti (na śledziu widać oznaczenie PG137 – taka konstrukcja plasowałby się wyżej niż RTX 4090 z oznaczeniem PG136).

Widać tutaj tajemnicą kartę graficzną z ogromnym 4-slotowym chłodzeniem. Uwagę zwraca nietypowe rozmieszczenie wyjść wideo (każde w kolejnym slocie). Na śledziu znajduje się też duży otwór, przez który będzie wydmuchiwane ciepłe powietrze.

Opublikowane zdjęcie pokrywałoby się z wcześniejszymi zdjęciami tajemniczego chłodzenia. Można zatem podejrzewać, że obydwa przecieki przedstawiają ten sam projekt.

Kiedy zadebiutuje nowa karta graficzna Nvidii? Producent oczywiście nie ujawnia żadnych szczegółów, ale według użytkownika Olrak mogłoby się to stać 5 kwietnia. Cena? Może lepiej nie wiedzieć...

Źródło: Twitter @ kopite7kimi, Twitter @ MegaSizeGPU