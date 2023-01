Macie starszą kartę graficzną Radeon i chcielibyście pograć w Forspoken? No to nie mamy dobrych wieści. Najnowszy hit Luminous Productions po prostu wam nie odpali.

Forspoken to zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Gra w końcu zadebiutowała na rynku… ale posiadacze starszych kart graficznych Radeon mogą obejść się smakiem.

Forspoken nie działa na kartach Radeon RX 400 i RX 500

Forspoken to jeden z tych tytułów, który korzysta z różnych nowinek technologicznych. Niestety, do jego odpalenia wymagana jest karta graficzna zgodne z DirectX 12 na poziomie funkcji 12_1.

Wymagania te niestety nie są spełniane przez karty graficzne z serii Radeon RX 400 lub Radeon RX 500 (czyli 6- i 5-letnie konstrukcje, które nadal są bardzo popularne wśród graczy - szczególnie taki Radeon RX 470 czy Radeon RX 580). Karty AMD są zgodne z DirectX 12, ale tylko na poziomie funkcji 12_0.

Co ciekawe, takich problemów nie ma z kartami GeForce GTX 900 z generacji Maxwell, które debiutowały w 2014 roku. Jeśli zatem posiadacie starego GeForce’a, bez problemu będziecie mogli odpalić Forspoken (inna sprawa to to jak będzie on działać, bo gra ma spore wymagania).

Warto dodać, że Forspoken to też pierwsza gra, która korzysta z technologii DirectStorage. Funkcja pozwala przyspieszyć ładowanie poziomów na szybkich dyskach SSD, ale według pierwszych testów może wpływać na obniżenie płynności animajci.

