Pamiętacie jeszcze o Kena: Bridge of Spirits? Będzie okazja ponownie (a dla niektórych po raz pierwszy) zasiąść do tego tytułu.

Kena: Bridge of Spirits z premierą na Steam

Kena: Bridge of Spirits, czyli debiutanckie dzieło Ember Lab ujrzało światło dzienne we wrześniu zeszłego roku. Gra zadebiutowała na konsolach PlayStation oraz na PC, ale tylko w sklepie Epic Games Store. Zarządzający nim załatwili sobie roczną wyłączność, a więc jak łatwo zauważyć, powoli dobiega ona końca.

Właśnie ogłoszono, że Kena: Bridge of Spirits zostanie oddana również w ręce preferujących sklep Steam. Premierę na tej platformie zaplanowano na 27 września, a zainteresowani już teraz mogą dodać grę do swojej listy życzeń. To wbrew pozorom dość istotna informacja, bo chociaż Epic Games Store systematycznie kusi promocjami i darmowymi grami poszerzając grono swoich sympatyków, baza graczy na Steam pozostaje nieporównywalnie większa.

rozwiń

Jest okazja do okolicznościowej aktualizacji

Nie tylko nowych, ale i obecnych posiadaczy gry powinna ucieszyć zapowiedziana aktualizacja. Anniversary Update wzbogaci grę o całkiem sporą porcję dodatkowych elementów, dla niektórych graczy powinno być to powodem do ponownego skuszenia się na zabawę.

Wśród elementów wprowadzanych przez rocznicową aktualizację twórcy wymieniają przede wszystkim tryb New Game+ (możliwość zaczęcia rozgrywki od nowa, ze wszystkimi odblokowanymi ulepszeniami, strojami, itp., ale zarazem z przeprojektowanymi, trudniejszymi walkami i nowymi przeciwnikami). Na tym jednak nie koniec. Można spodziewać się również trybu Spirit Guide Trials (powtarzalne wyzwania w trzech różnych kategoriach) dającego szansę na odblokowanie kolejnych strojów głównej bohaterki, magicznych kamieni Charmstones oraz ulepszonego trybu fotograficznego.

Omawiana aktualizacja będzie darmowa i dostępna na wszystkich platformach docelowych gry również od 27 września. Doczekała się nawet swojego zwiastuna pokazującego najważniejsze nowości.

Graliście w Kena: Bridge of Spirits? A może właśnie teraz zamierzacie? Gra bardzo szybko przyniosła zwrot kosztów produkcji, dobra sprzedaż poszła tu w parze z bardzo wysokimi ocenami.

Średnia z branżowych recenzji sięgnęła 81%, a średnia z not graczy dobiła do aż 85% (dane z metacritic). Chwalono tu przede wszystkim piękną, baśniową oprawę wizualną, ciekawy świat i dobrze zaprojektowane zagadki oraz dające sporo frajdy pojedynki.

Źródło: @emberlab, PlayStation