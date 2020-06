Na PlayStation 5 zmierzają dwie wybornie zapowiadające się platformówki. Jeśli jesteście miłośnikami tego gatunku, to nowa konsola Sony będzie miała wam co zaproponować.

Podczas prezentacji The Future of Gaming dowiedzieliśmy się, że na PlayStation 5 powrócą niektórzy z naszych ulubionych bohaterów – Agent 47 w grze Hitman 3, Aloy w Horizon: Forbidden West czy też Abe w Oddworld: Soulstorm. Ale to nie wszystko, bo na ekrany naszych telewizorów wskoczą też Sackboy oraz Ratchet & Clank.

Sackboy: A Big Adventure zapowiedziane na PS5. Zobacz zwiastun

Sackboy: A Big Adventure to zupełnie nowa platformówka, której gwiazdą będzie przesympatyczna maskotka znana z LittleBigPlanet. Zasługuje na taką pełnoprawną grę i ekipa Sumo Digital wreszcie przygotuje ją dla niego… a właściwie dla nas – przyszłych posiadaczy PlayStation 5. Całość prezentuje się naprawdę ślicznie, a do tego wciągająco – jeszcze lepiej może być, gdy zaprosimy do zabawy trójkę znajomych (a pojawi się taka właśnie możliwość). Niestety data premiery nie została ujawniona, ale mamy za to taki oto zwiastun:

Ratchet & Clank: Rift Apart zręcznościówką na miarę nowej generacji

Na PlayStation 5 powróci także pewien niesamowity duet. Ratchet & Clank: Rift Apart to najnowsza odsłona trójwymiarowej platformówki wypełnionej akcją i dobrym humorem. Podobnie jak w przypadku genialnej odsłony bez podtytułu, która cztery lata temu trafiła na PS4, za projekt odpowiada studio Insomniac Games, co brzmi jak zapowiedź czegoś bardzo dobrego. Z entuzjazmem przyjmujemy też obietnicę, że twórcy zamierzają wykorzystać potencjał drzemiący w nowej konsoli Sony – od ray-tracingu, po błyskawiczne przenoszenie się między wymiarami. Zobacz zwiastun:

Źródło: Sony, VG247, Insomniac Games

Czytaj dalej o grach na PS5: