Kerbal Space Program 2 to kontynuacja pozytywnie odebranego przez graczy symulatora lotów kosmicznych. Po raz pierwszy gra została zaprezentowana ponad 3 lata temu i po dość długim oczekiwaniu pojawi się w końcu we wczesnym dostępie.

Kerbal Space Program 2 - wczesny dostęp na początku 2023 roku

Kerbal Space Program 2 to gra opracowywana przez studio Squad. Tytuł powstaje już kilka lat i zaliczył kilka opóźnień. Gracze oczekujący wydania kontynuacji popularnego symulatora lotów kosmicznych z pewnością ucieszą się z informacji, iż gra będzie dostępna w wersji Early Access od 24 lutego 2023 roku. Na samym początku Kerbal Space Program 2 zadebiutuje na PC (Steam, Epic Games Store i oficjalna strona KSP), a dopiero później na PS5, PS4, Xbox Series X/S oraz Xbox One. Gra będzie kosztować 49,99 dolarów (ok. 240 zł).

Z okazji ogłoszenia daty wczesnego dostępu w sieci pojawił się nowy film od twórców:

Co nowego pojawi się w Kerbal Space Program 2?

Twórcy podkreślają, że gra została całkowicie przeprojektowana od podstaw, aby sprostać wymaganiom współczesnego odbiorcy i ułatwić rozpoczęcie rozgrywki. Jednocześnie jednak zachowane zostały podstawy pierwszej części. Gracze będą mogli zbudować potężny statek kosmiczny i wyruszyć w podróże do odległych zakątków galaktyki. W grze pojawią się między innymi nowe typy silników i paliw, a także możliwość wyboru koloru części. Kerbal Space Program 2 ma ponadto zaoferować nowe narzędzia do optymalizacji wszechświata:

Obok innych gruntownych ulepszeń interfejsu i wrażeń użytkownika możesz teraz zwiększyć tempo upływu czasu w trakcie przyśpieszania rakiety i planować złożone manewry w nowym, nieimpulsowym terminarzu manewrów. Nowe wskaźniki studni grawitacyjnej i atmosfery eliminują zgadywanie podczas manewrów w przestrzeni międzyplanetarnej!

W trakcie wczesnego dostępu będą dodawane stopniowo kolejne aktualizacje. Twórcy przygotowali specjalną mapę, która prezentuje, co będzie pojawiać się w grze:

Czekacie na Kerbal Space Program 2? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: steam, youtube