Epic Games Store rozdaje kolejne gry. Co zarządzający sklepem zaplanowali na ten tydzień?

Fallout 3: Edycja Gry Roku i Evoland Legendary Edition za darmo

Gracze na bieżąco śledzący promocje nie będą zaskoczeni, bo udostępnionych dziś tytułów nie trzymano w tajemnicy. Zgodnie z zapowiedziami padło na Fallout 3, wysoko ocenianą grę RPG, oraz Evoland. Co warte podkreślenia, w obydwu przypadkach nie mówimy o podstawowych wydaniach, ale bardziej dopakowanych.

Fallout 3: Edycja Gry Roku to nie tylko sama gra, ale też pięć pakietów dodatkowych - Operacja Anchorage, Dzióra, Broken Steel, Point Lookout i Statek Kosmiczny Zeta. W przypadku Evoland Legendary Edition otrzymujemy natomiast nie jedną, ale dwie gry z tej serii, z 2013 roku oraz z 2015 roku.

Obydwie przygotowane pozycje można przypisywać do swojego konta przez tydzień. Oferta obowiązuje od dziś do 27 października.

Promocja dla sympatyków RPG

Notowania serii Fallout w ostatnim czasie nieco spadły, ale Fallout 3 to jeszcze coś z czasów jej świetności. Swojego czasu gra została przyjęta doskonale, przez pamiętających ją graczy bywa określana jedną z lepszych propozycji w swoim gatunku.

Jeśli nie mieliście okazji spędzić czasu w postapokaliptycznym świecie Fallout 3, to warto to nadrobić. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to już dość wiekowa produkcja.

Również w przypadku gier z serii Evoland można mówić o elementach RPG. Też zostały ocenione całkiem nieźle, aczkolwiek z racji oprawy nie będą każdemu odpowiadać. Twórcy postawili bowiem na przypomnienie graczom historii ewolucji gier przygodowych, w efekcie czego mamy do czynienia także z widokami sprzed naprawdę wielu lat. Oczywiście dla jednych mało atrakcyjne, dla innych może być to kuszące czy nawet sentymentalne.

Źródło: Epic Games