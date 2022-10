The Callisto Protocol zadebiutuje zgodnie z planem. Twórcy pochwalili się zakończeniem prac nad tym obiecująco zapowiadającym się tytułem.

The Callisto Protocol uzyskał status gold

Striking Distance Studios to nowa ekipa, ale jak widać potrafi wywiązać się ze składanych obietnic. Jeszcze w 2020 roku, podczas oficjalnej zapowiedzi The Callisto Protocol zapewniano, że premiera odbędzie się w 2022 roku. Niemal rzutem na taśmę, ale powinno się udać.

Nie tak dawno czasu doprecyzowano, że The Callisto Protocol zostanie oddany w ręce odważnych graczy 2 grudnia. Nic nie powinno się zmienić, bo właśnie poinformowano o zakończeniu prac nad grą.

Gra Striking Distance Studios ma być naprawdę mocnym horrorem

Twórcy lubią buńczuczne zapowiedzi. Tutaj też ich nie zabrakło, mówiono o zamiarach przygotowania najbardziej przerażającej gry wszech czasów. Przy nowej ekipie jeszcze trudniej dawać wszystkiemu wiarę, ale doświadczonych osób w Striking Distance Studios nie brakuje. Dość powiedzieć, że na jego czele stoi Glen Schofield, były dyrektor generalny Visceral Games. I jeden z ojców serii Dead Space, a taka adnotacja znacząco podciąga atrakcyjność CV.

No i nie wypada zaprzeczać, że informacje oraz materiały wideo promujące The Callisto Protocol naprawdę mogą się podobać. Oczywiście jeśli ktoś sympatyzuje z survival horrorami, bo tu szykuje się naprawdę bardzo mroczna, gęsta atmosfera okraszona spotkaniami z obrzydliwymi i niebezpiecznymi stworzeniami, a także dużą dawką brutalności. O ile dojdzie już do bezpośrednich starć, bo ich unikanie może okazać się skuteczniejszym sposobem na przetrwanie. Broń i amunicja pojawią się w bardzo ograniczonych ilościach, a poza tym robienie hałasu i tak niewskazane. Pomocne będzie za to wykorzystywanie elementów otoczenia i sprytu do eliminacji napotkanych maszkar.

The Callisto Protocol ma wywoływać u graczy nie tylko strach, ale też poczucie beznadziei, w jakiej znalazł się główny bohater. I chociaż widoki mają przerażać, niektórym powinny się spodobać, bo jednocześnie twórcy mówią o produkcji godnej nowej generacji, oferującej na najmocniejszych platformach wysoką jakość oprawy audio-wizualnej.

The Callisto Protocol na PC i konsole

Czekacie? Przypominamy, że The Callisto Protocol będzie dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One.

Źródło: @CallistoTheGame