PlayStation 5 w pełnej krasie – wreszcie możemy ją zobaczyć. Po miesiącach wyczekiwania firma Sony ujawniła wygląd swojej nowej konsoli, która jeszcze przed końcem tego roku trafi do sprzedaży.

Wygląd PlayStation 5 wreszcie został ujawniony – podczas zorganizowanego przez Sony wydarzenia The Future of Gaming, po ponad godzinie prezentowania gier zmierzających właśnie na PS5. Podobnie jak oficjalny pad – DualSense, konsola jest utrzymana w biało-czarnej kolorystyce, ze znaczącą przewagą tej pierwszej. Japoński producent pozwolił sobie na oryginalną i odważną stylistykę, rezygnując z klasycznego prostopadłościanu, a przy okazji stawiając urządzenie w pionie.

Tak wygląda PlayStation 5 – wygląd ujawniony:

Podczas gdy Microsoft postanowił upodobnić Xbox Series X do peceta, Sony zdaje się iść zupełnie inną drogą, wyraźnie wskazując na to, że PlayStation 5 to konsola i ma to być widoczne od razu.

Nie jedna, a dwie wersje PS5 – czym się różnią?

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że na rynku pojawi się nie jedna, lecz dwie wersje konsoli: podstawowa oraz PlayStation 5 Digital Edition – bez napędu optycznego. Możemy się spodziewać, że ta druga będzie nieco tańsza, ale niestety Sony nie podzieliło się jeszcze z nami cenami, czekając najpewniej na ruch ze strony Microsoftu (który, swoją drogą, również zwleka, licząc na to, że Japończycy pochwalą się tą informacją przed nim).

Jeżeli chodzi o to, co znajdzie się wewnątrz obudowy, to właściwie wszystko już wiadomo. Sony ujawniło specyfikację PlayStation 5 w marcu, zapowiadając między innymi ośmiordzeniowy procesor AMD Zen 2, zmodyfikowany układ graficzny AMD RDNA 2 i „rewolucyjny” dysk SSD.

Wygląd PlayStation 5 - czekamy na wasze opinie

Źródło: Sony, informacja własna

