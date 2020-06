Jak duże jest PlayStation 5? Rozmiar konsoli może was zaskoczyć. Okazuje się, że będzie ona pod tym względem znacząco różnić się od swojej poprzedniczki, a nawet od nowego Xboksa.

Kilka godzin temu poznaliśmy wreszcie wygląd konsoli PlayStation 5. Jedni są nim zachwyceni, inni raczej by tak swoich odczuć nie nazwali. Nie na walorach estetycznych jednak zamierzamy się w tym momencie skupiać, lecz na praktycznych. Wiele bowiem wskazuje na to, że nie dość, że nowe urządzenie Sony trudno będzie położyć pod telewizorem, to jeszcze nawet niego obok może być mało miejsca. Okazuje się, że to prawdziwy kolos.

Rozmiar PS5 vs PS4 vs Xbox Series X – porównanie:

Jak widać na załączonym obrazku, PlayStation 5 jest znacznie wyższe nie tylko od PS4 Pro, ale też Xbox Series X. Inna sprawa, że obie konsole nowej generacji są wyraźnie większe od swoich poprzedniczek, ale projektanci postawili na takie rozwiązania, aby zoptymalizować przepływ powietrza. Tak czy inaczej, będziemy potrzebować dużo przestrzeni przy telewizorze.

Uczulamy tylko, że oba powyższe porównania mogą nie być superdokładne. A to dlatego, że Sony nie podało wymiarów swojej nowej konsoli, więc zostały przygotowane na podstawie rozmiaru portu USB oraz wnęki napędu optycznego.

Co o tym myślicie? Spodziewaliście się, że nowa konsola Sony będzie taka duża czy jesteście trochę zdziwieni? I wreszcie: dajcie znać, czy wobec tego znajdziecie miejsce na PlayStation 5 przy swoich telewizorach.

