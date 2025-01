Małe AGD do kuchni

Pożegnaj się z kablami i akumulatorami w kuchni. Miliony tosterów, blenderów, czajników, sokowirówek i air fryerów będą zasilane bezprzewodowo.

Idea jest taka, by pod blatem kuchennym znajdował się nadajnik zasilający, który dostarcza bezprzewodowo energię z mocą sięgającą 2200 W. Wystarczy umieścić kompatybilne urządzenie w wyznaczonym obszarze na blacie, by te zostało zasilone bez konieczności korzystania z przewodu lub nawet baterii. Technologia zapowiadana jest jako “największa rewolucja od czasu kuchenki mikrofalowej” z uwagi na poprawę wygody użytkowania i utrzymania sprzętów kuchennych w czystości, a także potencjalny wzrost bezpieczeństwa.

We wrześniu 2024 WPC ogłosiło finalizację prac nad standardem oraz upubliczniło specyfikację techniczną, co otworzyło producentom sprzętu kuchennego drogę do opracowywania własnych urządzeń. Teraz przyszła pora na kolejny kamień milowy.

Zasilane bezprzewodowo sprzęty kuchenne Ki dostały wsparcie ze strony NFC Forum

Podczas targów CES 2015 organizacja NFC Forum pochwaliła się rozszerzeniem współpracy z WPC o standard Ki. Dzięki certyfikacji NFC, sprzęty kuchenne przyszłości mają być nie tylko wygodnie i bezpiecznie zasilane, ale i stać się bardziej inteligentne. Zdolność do wymiany danych między różnymi urządzeniami i łączenia się w całe ekosystemy ma pozwolić na opracowywanie bardziej zaawansowanych funkcji.

Standard bezprzewodowego zasilania Ki dopiero raczkuje, ale WPC spodziewa się, że do 2030 roku sprzedaż dobije do 100 mln kompatybilnych urządzeń rocznie.