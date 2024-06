Wygląda na to, że Samsung skupia się na ulepszeniach nakładki systemowej na Androida 14. W związku z tym właściciele urządzeń tej marki poczekają na kolejnego Androida nieco dłużej.

Obecnie jednym z największych producentów smartfonów jest Samsung. Telefony pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Android Na nim z kolei znajdziemy nakładkę producenta - bardzo chwalone One UI, dziś w wersji 6.1 Wygląda na to, że Koreańczycy tak skupili się na opracowaniu kolejnej wersji, że przegapią aktualizację do Androida 15.

Samsungi bez szybkiej aktualizacji do Androida 15

Dziś możemy już zobaczyć system operacyjny Android 15 w wersji beta. Pełnoprawna, dostępna dla wszystkich wersja powinna natomiast pojawić się na rynku na początku jesieni tego roku (być może w październiku). Tradycyjnie już, nowy Android najpierw pojawi się na urządzeniach produkowanych przez twórców systemu. Mowa o Google Pixel 9, a także kilku poprzednich generacjach.

A co z Samsungiem? Dziś wydaje się, że użytkownicy smartfonów tej marki poczekają na najnowszego Androida 15 trochę dłużej, niż zwykle. Powodem jest skupienie się na dopracowaniu nakładki One UI, tym razem w wersji 6.1.1. Powinna najpierw pojawić się na kolejnej generacji składanych Samsungach - Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6. Ich premiera jest jeszcze przed nami. W dalszej kolejności nowe oprogramowanie trafi do użytkowników flagowców z serii Galaxy S24 oraz nieco starszych - Galaxy S23.

Co nowego w One UI 6.1.1?

No dobrze, na Androida 15 poczekamy nieco dłużej. A co w takim razie przyniesie nakładka One UI 6.1.1, nad którą pracuje Samsung? Okazuje się, że nowości może być całkiem duże. Skupiają się przede wszystkim na dopracowaniu Galaxy AI - funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Według nieoficjalnych zapowiedzi korzystając z rysika Samsung S Pen (np. dołączonego do Galaxy S24 Ultra) AI pozwoli zamienić zwykłe rysunki i “bazgroły” w prawdziwą, nieźle wyglądającą grafikę, czy nawet coś przypominającego zdjęcie.

Jeśli myślisz więc, jaki smartfon Samsunga wybrać, śledź zapowiedzi dotyczące aktualizacji. Najnowsze urządzenia koreańskiej marki mają dostęp do najnowszego oprogramowania przez wiele lat - w przypadku flagowców aż 7. Oznacza to, że całkiem długo możemy liczyć na najnowsze funkcje, czy odświeżony wygląd. Aktualny soft to również bezpieczeństwo i lepsza ochrona prywatności naszych danych.

Data premiery One UI 6.1.1 i kolejnej wersji Androida nie jest znana. Najpewniej w momencie aktualizacji do Androida 15, Samsungi dostaną natomiast kolejną wersję nakładki - One UI 7. Twórcy oprogramowania do smartfonów i tabletów koreańskiej marki mają więc ręce pełne roboty.