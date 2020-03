W 2015 roku do księgarni trafiła szalenie intrygująca powieść Jacka Dukaja – Starość aksolotla. Już wkrótce w katalogu Netflix zadebiutuje serial, którego fabuła została na niej oparta. Zobacz oficjalny zwiastun produkcji zatytułowanej Kierunek: Noc.

Kierunek: Noc to opowieść science fiction o społeczeństwie. Społeczeństwie stojącym w obliczu apokalipsy. Tę przynosi ze sobą Słońce, którego promieniowanie w niewyjaśniony sposób pozbawia Ziemię wszelkiego życia. W nowym serialu Netflix będziemy śledzić losy członków załogi i pasażerów samolotu, mających jeden cel: lecieć na zachód i jak najdłużej pozostać w cieniu. Pozostać w nocy.

Ale jest coś, co może być bardziej zabójcze niż promienie słoneczne. To konflikty rodzące się wśród panikujących i przepełnionych niepokojem osób znajdujących się na pokładzie samolotu, stanowiącego być może jedyną szansę na przetrwanie. I właśnie o tym będzie ten serial. Zerknij na jego krótki zwiastun – nie zdradza on zbyt wiele, ale może to nawet lepiej…

Zobacz najnowszy zwiastun Kierunek: Noc – serialu Netflix na podstawie powieści Jacka Dukaja:

W samolocie spotkać można osoby różnych narodowości i taka też – międzynarodowa – będzie obsada serialu Kierunek: Noc. Obok Belgów, Francuzów, Rosjan, Niemców, Włochów czy Turków pojawi się też Polak – Ksawery Szlenkier, wcielający się w rolę Jakuba Kieślowskiego.

Producentami serialu są Jacek Dukaj i Tomek Bagiński, a showrunnerem – Jason George. Niestety najdokładniejszy termin premiery, jaki przekazał nam Netflix, to „wkrótce”. Tytuł nie pojawił się jednak na kwietniowej liście premier, więc najpewniej poczekamy co najmniej do maja.

Źródło: Netflix Polska, informacja własna

