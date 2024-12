Killzone powraca. Oto pierwszy oficjalny crossover Helldivers 2

Helldivers 2 łączy siły z Killzone. Studio Arrowhead ogłasza pierwszy oficjalny crossover, co w praktyce oznacza nową, tematyczną zawartość w grze. Część elementów jest już dostępna.

Studio Arrowhead nie zatrzymuje się. Helldivers 2 idzie po swoje, czego wyrazem są liczne wyróżnienia, w tym nagroda najlepszej gry multiplayer oraz najlepszej gry będącej w ciągłym rozwoju (The Game Awards 2024). I twórcy udowadniają, że te wyróżnienia mają pokrycie z rzeczywistością – w trakcie ceremonii opublikowano gigantyczny update Helldivers 2: Omens of Tyranny. Ale to nie koniec atrakcji.

Killzone x Helldivers 2: oficjalny crossover

Oto pierwszy oficjalny crossover Helldivers 2. Tak twórcy zapowiadają nową zawartość: “już dawno temu postanowiliśmy, że będziemy robić crossovery tylko wtedy, gdy będą miały sens dla gry. Dlatego w tym duchu jesteśmy podekscytowani, mogąc ogłosić nasz pierwszy crossover: Killzone 2”. Czego należy się spodziewać?

w Supersklepie dostępne jest tematyczne wyposażenie: peleryna, pancerz, karta, tytuł oraz nowa broń. Ta zawartość jest już dostępna do kupienia za superkredyty.

Druga część zawartości zostanie udostępniona 23 grudnia. Oficjalnie nie wiemy, co tam się pojawi, niemniej znany społeczności leaker o pseudonimie IronS1ghts najwyraźniej dokopał się do szczegółów.

Nagród będzie więcej, jeśli gracze się postarają

Helldivers 2 ma wpisane w swoje DNA współpracę. Gracze zjednoczeni pod szyldem Super Ziemi i Demokracji Zarządzanej mogą uzyskać więcej nagród, ale muszą się postarać.

“Istnieje również dodatkowa nagroda Killzone 2 dla wszystkich Helldiversów, w zależności od sukcesu w Galaktycznej Wojnie…” – zachęcają twórcy. Zadanie nie będzie łatwe, bowiem do gry trafiła nowa frakcja, z którą należy się nieco obyć.

Źródło: Steam