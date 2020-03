Nie można powiedzieć, że Polska stanęła, ale z pewnością zauważalnie zwolniła. Rozprzestrzeniający się koronawirus zmusił rząd do radykalniejszych działań, które nie obejdą się bez start finansowych, ale powinny przyczynić się do czegoś ważniejszego.

Rząd walczy z koronawirusem - zamknął placówki kultury, muzea i kina

Aby skutecznej zapobiegać kolejnym zakażeniom, a tym samym chronić zdrowie i życie, rząd podjął już kilka decyzji. Jedna z nich to zamykanie miejsc, w których gromadzą się większe skupiska ludzi i tym samym wzrasta ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. W pierwszej kolejności padło na szkoły i uczelnie, ale też placówki kultury, muzea i kina. Z racji tematyki benchmark.pl najczęściej skupiamy się na tych ostatnich i tak też będzie i tym razem.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Chcemy, żeby szkoły były zamknięte dla celów bezpieczeństwa zdrowotnego. Zdecydowaliśmy się zamknąć placówki kultury, muzea, ale i kina. Zamykamy też szkoły wyższe. Rząd musi działać natychmiast i podejmujemy te działania przed innymi. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 11, 2020

Właściciel kin Helios szacuje straty

Agora dość szybko oszacowała, ile kosztować będzie ją dwutygodniowe zamknięcie kin. Mówi się o stracie około 9 mln złotych przychodów i do 1,5 mln złotych zysków. Wypada w tym miejscu wyjaśnić, iż Agora jest właścicielem sieci Helios składającej się z 49 kin i 277 ekranów. Biorąc to pod uwagę jest to największa sieć kin w Polsce.

„Jeżeli mówimy o dwutygodniowym okresie, to nie powinno być dużego wpływu, te wyniki są do odrobienia. Mówimy o utracie ok. 9 mln zł przychodów, a jeżeli chodzi o wynik, to będzie on niższy od 1,2 mln zł do maksymalnie 1,5 mln zł.” - Tomasz Jagiełło, prezes sieci kin Helios i członek zarządu Agory

Nie ma zatem paniki. Optymizm wynika między innymi z tego, iż sporo głośnych premier zostało opóźnionych (w tym No Time to Die), w związku z czym zakładany jest większy ruch kinomaniaków w kolejnych miesiącach. Dodatkowo dzięki elastycznym formom zatrudnienia Agora ma uniknąć kosztów związanych z wypłatami podczas kwarantanny. Z drugiej strony wypada nadmienić, że akcje spółki na giełdzie sporo straciły w ostatnich dniach.

Jak sądzicie, kina mocno odczują efekt koronawirusa?

Źródło: bankier

