Kindle Paperwhite 5 nadciąga. Amazon zbyt wcześnie opublikował jego stronę, zdradzając, że naprawdę warto na niego czekać. Zaoferuje wszystko, czego można by oczekiwać od modelu „pośredniego”.

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowych czytników e-booków z rodziny Kindle. Amazon przedwcześnie opublikował ich karty na swojej stronie. Nie wiemy kiedy dokładnie zadebiutują, ale wiemy już, że warto czekać na moment, w którym Paperwhite 5 i jego wypasiony brat z dopiskiem „Signature Edition” trafią do sprzedaży – zapowiadają się świetnie.

Kindle Paperwhite 5 - większy ekran i lepsze doświetlenie

Kindle Paperwhite 5 będzie miał 6,8-calowy wyświetlacz E Ink, a więc nieco większy niż u poprzednika (który miał – przypomnijmy – równe 6 cali). Równocześnie udało się zachować zagęszczenie pikseli na poziomie 300 PPI. Nawet ciekawsza może być wiadomość, że ekran ten doświetlać będzie aż 17 diod LED (a nie tylko 4), które w dodatku pozwolą na regulację nie tylko jasności, ale też temperatury barwowej. Dzięki temu czytanie po zmroku oraz w pełnym słońcu powinno być jeszcze wygodniejsze niż dotychczas.

17 to wciąż trochę mniej diod LED niż w przypadku flagowego modelu Kindle Oasis (który ma ich 25) i w porównaniu do niego brakować będzie też automatycznej zmiany orientacji czy przycisków do przewracania stron. Możesz za to spodziewać się akumulatora zapewniającego „tygodnie działania” oraz wodoszczelnej konstrukcji, spełniającej normy IPX8. To oznacza możliwość korzystania bez obaw z czytnika na basenie czy w wannie.

Dla wymagających – Kindle Paperwhite 5 Signature Edition

Drugi z nadchodzących czytników, czyli nowy, wypasiony Kindle Paperwhite 5 Signature Edition odda do naszej dyspozycji nie 8, lecz 32 GB pamięci na książki. Oprócz tego ma jeszcze dwa atuty względem podstawowego Paperwhite’a. Pierwszym jest automatyczne dostosowywanie doświetlenia do warunków wokół czytnika, drugim zaś obsługa bezprzewodowego ładowania (czego nie ma nawet we wspomnianym wcześniej Oasis).

Data premiery nie jest znana, ale skoro nowe czytniki mają już swoje strony, to pewnie długo nie będzie trzeba czekać. Nieznane są też oficjalne ceny, ale prawdopodobnie będą mieścić się w przedziale 140-210 dolarów, niezmiennie plasując się między modelem podstawowym a Kindle Oasis.

Źródło: Engadget, GoodEReader, informacja własna