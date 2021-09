Onyx Boox Nova Air to czytnik e-booków. To, co oferuje, wykracza jednak mocno poza to, do czego przyzwyczaiły nas urządzenia z tej kategorii.

Czytnik Onyx Boox Nova Air – duży, ale poręczny. Z ekranem E Ink, ale też Androidem

Są czytniki klasy podstawowej i są też zaawansowane konstrukcje, takie jak Onyx Boox Nova Air. Ten czytnik e-booków ma nie tylko większy wyświetlacz od przyjętego standardu (konkretnie 7,8 cala, a nie 6 cali), ale też Androida na pokładzie, z czym wiąże się szereg zalet. Po pierwsze: jest dzięki temu kompatybilny z niemal wszystkimi wykorzystywanymi formatami elektronicznych książek. Poza tym – można na nim korzystać z najrozmaitszych aplikacji: od Empik Go i Legimi, po Microsoft Teams i Gmail.

Wróćmy na moment do ekranu. Jest to konkretnie panel typu E Ink Carta o zagęszczeniu pikseli na poziomie 300 dpi (a więc pojedyncze punkty są niezauważalne dla ludzkiego oka). Wyświetlacz jest doświetlany (a barwę tego światła można regulować) oraz dotykowy. Do obsługi można wykorzystać palec albo dołączony do zestawu rysik Wacom. Można nim pisać odręcznie, a zainstalowane oprogramowanie zamieni to na tekst cyfrowy. Notatnik obsługuje również pracę na warstwach i oddaje do dyspozycji gotowe szablony.

To więcej niż czytnik e-booków

Zrozumieć to, z czym mamy do czynienia, pozwala ten fragment oficjalnego opisu: „Onyx Boox Nova Air oferuje wszystko to, co dobrze znane czytniki e-booków klasy premium. Ale poza tym odpowiada na zmieniające się potrzeby, wykraczające poza standardową lekturę. Daje możliwość czytania bezpośrednio w przeglądarce, pozwala na szybkie pobieranie plików z Internetu czy przesyłanie wcześniej stworzonych notatek. Pracę z tekstem ułatwia również dzielenie ekranu. Po jednej stronie może być wyświetlany tekst źródłowy, a po drugiej np. jego tłumaczenie lub dowolna inna aplikacja”.

O to, by wszystko działało bez wieszania się i innych tego typu problemów, dba ośmiordzeniowy procesor Qualcomm, któremu towarzyszą 3 GB pamięci RAM. Na pliki mamy tu natomiast 32 GB, a więc na dobrą sprawę więcej niż potrzeba. Producent nie zapomniał też o szerokich opcjach łączności, tworzonych tutaj przez port USB typu C oraz moduły Bluetooth 5.0 i Wi-Fi (w dwóch pasmach).

Choć ma większy wyświetlacz i naprawdę niezłe podzespoły, czytnik Onyx Boox Nova Air pozostaje poręczny i lekki. Waży mianowicie zaledwie 235 gramów, a jego grubość wynosi niespełna 6,5 milimetra. Akumulator o pojemności 2000 mAh powinien zapewnić dość długi czas działania, a technologia szybkiego ładowania QC 4.0 zwiększa komfort uzupełniania energii.

No to ile kosztuje Onyx Boox Nova Air?

Wszystko to brzmi świetnie, ale oczywiście przekłada się również na wyraźnie wyższą cenę. Ile więc trzeba zapłacić za takie urządzenie? Onyx Boox Nova Air kosztuje 1599 złotych. Jeśli to coś dla ciebie, to możesz już złożyć zamówienie przedpremierowe.

Źródło: Onyx Boox, Czytio, informacja własna