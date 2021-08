Czytnik e-booków z dużym wyświetlaczem za rozsądne pieniądze? Tak właśnie zapowiada się PocketBook InkPad Lite. Poznaliśmy szczegóły na jego temat.

PocketBook InkPad Lite – duży czytnik e-booków za nie takie duże pieniądze

Większość stawia na 6-calowe czytniki e-booków. Dlatego, że są nie tylko poręczne, ale też najbardziej przystępne cenowo. Już 8-calowe modele potrafią kosztować grubo ponad tysiaka, a 10-calowe to już w ogóle kosmos. Szwajcarski PocketBook postanowił przygotować coś dla miłośników większych ekranów, proponując model w dość atrakcyjnej cenie. To InkPad Lite.

PocketBook InkPad Lite kosztuje 1249 złotych. Niby niemało, ale gdy doda się, że ma prawie 10-calowy wyświetlacz, to szybko można zmienić zdanie. Konkretnie jest to panel E Ink Carta o przekątnej 9,7 cala i rozdzielczości 825 x 1200 pikseli, co daje zagęszczenie punktów na poziomie 150 ppi. To wynik nie imponujący, ale jak najbardziej przyzwoity. Ekran jest w dodatku podświetlany, więc czytanie po zmroku czy też w słoneczny dzień, nie powinno przysparzać żadnych problemów.

Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Ano choćby to, że PocketBook InkPad Lite ma wydajny, dwurdzeniowy procesor, akumulator zapewniający około miesiąca działania między ładowaniami i 8 GB pamięci, że oferuje bezprzewodową łączność Wi-Fi oraz że obsługuje większość popularnych formatów (w tym EPUB, PDF, MOBI, TXT, DJVU i DOCX).

Po co mi taki duży czytnik? I czy to może być wygodne?

Taki duży czytnik e-booków jest mniej poręczny i może być nieco bardziej kłopotliwy w transporcie. W zamian jednak otrzymujemy sprzęt, na którym wygodniej się czyta książki, a do tego komfortowo pracuje się z tekstem. Ten 10-calowy PocketBook InkPad Lite umożliwia bezproblemowe robienie notatek i zakładek, podświetlanie i zapisywanie fragmentów treści itd.

I na dobrą sprawę ten nowy czytnik wcale nie powinien być aż taki nieporęczny. Ma niespełna 8 milimetrów grubości i wymiary w okolicach 23,5 x 17,5 cm oraz waży mniej niż 370 gramów. Użytkowanie ułatwia również fakt, że przyciski z dołu zostały przeniesione na bok.

