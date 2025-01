Wielkimi krokami zbliża się premiera Kingdom Come: Deliverance 2 – mocarnej gry RPG autorstwa czeskiego studia Warhorse. Długo oczekiwana kontynuacja otrzyma szereg dodatkowej zawartości po tym, gdy trafi na rynek. Twórcy ujawniają plany rozwoju gry.

To zdecydowanie jedna z najważniejszych i największych gier 2025 r. Kingdom Come: Deliverance 2, bo o tej produkcji mowa, zadebiutuje dosłownie za chwilę – 4 lutego 2025 r. gracze PC, PS5 oraz XSX przystąpią do prawdziwej RPG-owej uczty.

Kingdom Come: Deliverance 2 to bardzo długa gra – średnie ukończenie przygody ma zająć ok. 90 godzin. Strach pomyśleć, ile zajmie przejście gry z dodatkową zawartością, a tak się składa, że twórcy właśnie przybliżyli plany rozwoju produkcji.

Kingdom Come: Deliverance 2 z nową zawartością po premierze

Na dodatkową zawartość po premierze składają się darmowe jak i płatne treści. Wiosną do gry trafi seria darmowych aktualizacji. Wprowadzony zostanie cyrulik umożliwiający dostosowanie wyglądu, tryb trudny dla poszukiwaczy większych wyzwań oraz wyścigi konne. Latem zadebiutuje dodatek Brushes with Death, w ramach którego Henryk wyruszy na ekscytującą przygodę, by pomóc artyście z mglistą przeszłością.

Jesienią 2025 r. spodziewajmy się dodatku Legacy of the Forge. Henryk odkryje dziedzictwo Marcina, jego przybranego ojca, i przywróci świetność niegdyś słynnej kuźni.Zimą wstąpimy do klasztoru Sedlec w ramach dodatku Mysteria Ecclesia.

Oczywiście cały czas mowa o dodatkowych zawartościach – równolegle publikowane będą aktualizacje poprawiające jakość rozgrywki.