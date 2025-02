Kingdom Come: Deliverance 2 urzeka znakomitą grafiką. Jak prezentuje się dzieło czeskiego studia Warhorse w 8K na RTX 5090? Nowy materiał skutecznie zaciera granice między wirtualną rozrywką, a rzeczywistością.

Już pierwsza część Kingdom Come: Deliverance potrafiła miejscami zaserwować urzekające widoczki. Kontynuacja robi to znacznie lepiej, co zostało odnotowane przez branżowych krytyków. Nasza recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 pokazuje, że eksploracja rozległych map to prawdziwa uczta wizualna.

Kingdom Come: Deliverance 2 w 8K

Kanał Digital Dreams postanowił zaprezentować, jak Kingdom Come: Deliverance 2 wygląda w 8K z maksymalnymi detalami. Twórca materiału wykorzystali GeForce RTX 5090. Poniższy materiał nie zawiera spoilerów fabularnych.

Na uwagę zasługuje roślinność oraz oświetlenie – to właśnie te dwa elementy nadają grze niesamowity klimat, nie można pominąć samego projektu lokacji. Internauta o pseudonimie HybOj pisze, że “roślinność i zagospodarowanie terenu są na 10/10... wygląda to dokładnie jak w prawdziwym życiu w Czechach”. Nigdy nie byłem w Czechach, więc wierzę mu na słowo.

Możecie przeprowadzić mały eksperyment i pokazać nagranie osobie, której obca jest branża gier komputerowych. Nie zdziwiłbym się, gdyby niektórzy mieli chwilowe ze zrozumieniem, że mamy do czynienia z grą, a nie rzeczywistym nagraniem.

Nowy wymiar grafiki

Podobne nagranie znajduje się w artykule Kingdom Come: Deliverance 2 w 16K (z DLSS), gdzie również pokazano możliwości RTX 5090. Wróćmy jeszcze na chwilę do kanału Digital Dreams. Twórca ma na swoim koncie znacznie więcej podobnych materiałów, a jednym z ciekawszych jest Cyberpunk 2077 w 8K.

Źródło: YouTube/Digital Dreams, zdjęcie otwarcia: benchmark.pl, zrzut ekranu z KC:D2