Kingdom Come: Deliverance 2 w TOP 50 na Steamie. Kolejny rekord

Nie milkną echa głośnej premiery Kingdom Come: Deliverance 2. Twórcy mają kolejny powód do świętowania – gra z impetem wbiła się na listę TOP 50 najpopularniejszych produkcji dostępnych na platformie Steam.

Kingdom Come: Deliverance 2 to solidny kandydat do tytułu gry roku 2025. Dzieło czeskiego dewelopera Warhorse zgarnia wysokie oceny – nasza recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 nie jest pod tym względem wyjątkiem – nie wspominając o frekwencji graczy. A ta dopisuje.

Liczby są bezwzględne

Kingdom Come: Deliverance 2 dołącza do grona TOP 50 najpopularniejszych gier na Steamie. W miniony weekend w grze bawiło się ponad 256 tys. graczy jednocześnie, co jest wynikiem spektakularnym jak na grę typu single player. Tym samym dzieło Warhorse zajmuje 49. miejsce w rankingu. W dniu premiery zanotowano “jedynie” 176 tys. jednocześnie zalogowanych graczy.

rozwiń

Daniel Vávra ma nadzieję, że uda się poprawić ten wynik i zbliżyć się do poziomu Starfielda. By to osiągnąć, potrzeba ok. 300 tys. jednocześnie zalogowanych graczy. Wynik jak najbardziej do zrobienia.

O sukcesie gry świadczy też fakt, że w ciągu pierwszych 24 godzin sprzedano aż milion egzemplarzy. Nie martwiłbym się o słabnące zainteresowanie Kingdom Come: Deliverance 2, bowiem jest to bardzo długa gra, a nie jest wykluczone, że część graczy postanowi przejść tytuł wielokrotnie, wybierająć inny styl.

Premiera Kingdom Come: Deliverance 2

Gra dostępna jest na Steam, Epic Games Store, w przyszłości pojawi się w sklepie GOG. Rzecz jasna Kingdom Come: Deliverance 2 jest dostępne rownież na konsolach aktualnej generacji.

Warto przypomnieć, jak wygląda plan rozwoju Kigndom Come: Deliverance 2. Otóż twórcy dostarczą szereg DLC, które jeszcze bardziej urozmaicą rozgrywkę. Nie zabraknie darmowej zawartości.

Źródło: X/Daniel Vávra, SteamDB