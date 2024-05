Fani studia Bungie, znanego z takich hitów jak Halo czy Destiny, mogą poczuć się mile zaskoczeni. Oto na Steam trafiła właśnie klasyczna strzelanka sci-fi Marathon, która była jednym z pierwszych projektów tego studia. Dziś można w nią zagrać za darmo.

Co prawda Bungie nie tak do końca stoi za projektem odświeżenia klasycznego Marathona, studio aktualnie zajęte jest przygotowaniami do wydania opóźnionego już Destiny 2: Ostateczny kształt - najnowszego dodatku do Destiny 2, ale nie da się opowiedzieć o przywróceniu tej klasycznej marki bez wspomnienia o ich prawdziwych autorach. Jakby nie patrzeć Bungie niemal dokładnie rok temu zapowiedziało powrót Marathon po niemal 30 latach, w zupełnie nowym, nextgenowym wydaniu. Wcześniej jednak twórcy serii Destiny udostępnili klasyczną serię w modelu open source.

Klasyczny Marathon razy 3

I właśnie ten ruch pozwolił niewielkiej, fanowskiej grupie Alpha One Developers opracować całą klasyczną trylogię, czyli Marathon, Marathon 2 Durandal oraz Marathon Ininity, a później udostępnić ją za darmo w sieci. I tak, wszystkie trzy części już od jakiegoś czasu można było bez większych problemów pobrać ze strony tego projektu, i to zarówno w wersji Windows, jak MacOS i Linux. Teraz jednak klasyczny Marathon trafił na Steam, a za nim już wkrótce pojawią się także i pozostałe dwie odsłony.

Może warto więc sprawdzić o co tyle krzyku? Od tejże serii, wydanej w latach 1994 – 1996, jeszcze na Apple Macintosh zaczęła się bowiem przygoda Bungie ze strzelankami. Jest to zatem świetna okazja do nostalgicznej podróży w przeszłość i przekonania się czy powrót marki Marathon w dzisiejszych czasach ma sens.

Źródło: The Verge