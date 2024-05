Niedawna premiera gry Hades 2 we wczesnym dostępie na nowo wywołała dyskusję o wyjątkowo wysokich polskich cenach gier na platformie Steam. O dziwo jednak tym razem widać jej efekt, bo ceny na tej platformie cyfrowej dystrybucji nagle spadły.

Dla niezorientowanych krótkie wyjaśnienie – debiutujący 6 maja 2024 roku we wczesnym dostępie Hades 2 wzbudził niemałe kontrowersje swoja polską ceną (aż 138, 99 zł), która okazała się jedną z najwyższych na świecie (drożej mieli tylko Szwajcarzy). Na nowo rozbudziło to zatem dyskusje o dziwnym, nieprzystającym do naszych warunków przeliczniku walut na Steamie. Co tu dużo mówić – polskie ceny gier w cyfrowej dystrybucji są mocno zawyżane. A właściwie były, bo oto Steam, a może i sami twórcy, zrobili pierwszy krok ku normalności.

Cena Hades 2 spada, a wraz z nią i kilku innych produkcji

Przypadek Hadesa 2 i jego wysokiej ceny rozszedł się jak burza po sieci trafiając na czołówki wielu branżowych portali, które postanowiły się skrzyknąć i wspólnie zaapelować do producentów, wydawców i samego Steama o zmianę niesprawiedliwej, bo nieuwzględniającej aktualnej wartości naszej waluty, wycenę gier.

Najwyraźniej jednak akcja przyniosła błyskawiczny skutek, bo Steam już zmienił ceny kilku gier. Prócz Hadesa 2 spadki zauważono także na Hellish Quart i Door Kickers 2. Co ciekawe, Steam na tym nie poprzestał i wszyscy, którzy wcześniej zdecydowali się na zakup Hades 2 po wyższej cenie już otrzymują maile o zwrocie różnicy na portfele Steam. Wychodzi więc na to, że Hades 2 przyczynił się do zmiany polityki cenowej Steam. Oczywiście z pomocą samych graczy. Nic tylko Wam pogratulować. Tak trzymać, drodzy współgracze!

Źródło: łowcygier