Hood: Outlaws & Legends to chyba jedyne większe zaskoczenie dzisiejszego State of Play. Gra została zapowiedziana klimatycznym zwiastunem, mamy też pierwsze informacje na temat rozgrywki, jaką przyniesie.

Hood: Outlaws & Legends, czyli sieciowe starcia w ciekawych klimatach

Niektórych pewnie to rozczaruje, innych z kolei ucieszy, ale Hood: Outlaws & Legends to gra nastawiona na rozgrywkę wieloosobową. Gracze będą łączyć się w drużyny zbiorów wyjętych spod prawa i spróbują wspólnymi siłami wykradać skarby. Wedle zapowiedzi, dwie drużyny mają rywalizować o wykonanie idealnego napadu w miejscach patrolowanych przez strażników kierowanych sztuczną inteligencją.

Gra ma pozwalać zarówno na ciche osiąganie celu i wykorzystywanie elementów skradankowych, jak również na brutalne, bezpośrednie starcia. Za zdobyte łupy można będzie dokonywać modyfikacji ekwipunku oraz personalizować wygląd swojej postaci. Wszystko to w średniowiecznym świecie.

Hood: Outlaws & Legends nie tylko dla konsol Sony

Chociaż Sony przedstawiło grę jako propozycję na PlayStation 5 and PlayStation 4, lista platform docelowych będzie szersza. Oficjalna strona gry póki co nie zawiera wielu informacji, ale akurat tę kwestię wyjaśnia. Hood: Outlaws & Legends zadebiutuje także na Xbox One, Xbox Series X oraz PC. Premiera planowana jest na przyszły rok, poprzedzą ją beta testy. Na dokładne terminy musimy jeszcze poczekać.

Pracmi nad Hood: Outlaws & Legends zajmują się ekipy Sumo Digital oraz Focus Home Interactive.

Źródło: PlayStation

