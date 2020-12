Night in the Woods to jedna z tych gier przygotowanych przez niezależne studia, obok których trudno przejść obojętnie. Jeśli mimo tego komuś nie było po drodze z zakupem, teraz można sprawdzić efekty pracy twórców bez wydawania pieniędzy.

Night in the Woods za darmo

Ekipa Infinite Fall oddała Night in the Woods w ręce graczy w lutym 2017 roku. Nie jest to zatem produkcja bardzo wiekowa, a za darmo można zdobyć ją w sklepie Epic Games Store. To kolejna propozycja przygotowana w ramach specjalnej akcji pod kątem świątecznej wyprzedaży. Night in the Woods to przygodówka z widokiem 2D, w której duży nacisk położono na przedstawianą historię, dodano też trochę elementów zręcznościowych. Gra wyróżnia się oryginalnymi postaciami, a także specyficzną oprawą i nostalgicznym klimatem.

Zresztą, wystarczy spojrzeć na oceny Night in the Woods. Średnia z recenzji sięgnęła aż 88%, ale zazwyczaj bardziej krytyczni gracze w tym przypadku też byli zadowoleni, tak na 77% (dane z metacritic).

Epic Games Store rozda jeszcze kilka prezentów

My Time At Portia, Darkest Dungeon, Inside, Tropico 5, Metro: 2033 Redux, Alien: Isolation, Defense Grid: The Awakening, The Long Dark, Oddworld: New 'n' Tasty i Cities: Skylines. Tak wygląda lista gier, które zostały udostępnione w ostatnich dniach. Czeka nas jeszcze kilka propozycji, bowiem zgodnie z obietnicami cała akcja na Epic Games Store przyniesie łącznie aż 15 darmowych gier.

Night in the Woods można przypisać do swojego konta za darmo do jutra do godziny 17:00. W następnych na Epic Games Store rozdawane będą z kolei:

Stranded Deep

Solitairica

Torchlight II

Jurassic World Evolution

