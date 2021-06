Całkiem możliwe, że Koch Media i Deep Silver przygotują na najbliższe dni sporo pokazów. Jednocześnie już teraz rozwiano pewne wątpliwości i poznaliśmy największych nieobecnych.

Wiemy czego Koch Media i Deep Silver nie zaprezentują na E3 2021

Chociaż z różnych zakątków świata można było usłyszeć głosy o końcu pandemii, wciąż utrudnia ona normalne funkcjonowanie wielu branż. Przykładów nie musimy szukać daleko, bo wystarczy wskazać chociażby na wydarzenia związane z grami. Niektóre spośród tych cyklicznych nadal się nie odbywają. Chętni do wybrania się na targi E3 2021 również obejdą się smakiem, organizatorzy zdecydowali się pod tym względem na powtórkę z zeszłego roku. Tyle tylko, że tym razem przygotowują wydarzenie online.

A z racji tego, iż zbliżamy się do niego coraz większymi krokami to kolejni producenci i wydawcy zaczynają odsłaniać karty. Koch Media i Deep Silver w przeciwieństwie do wielu swoich konkurentów postawili sprawę jasno. Czekający na informacje czy materiały wideo promujące nowe Dead Island, Saints Row, Metro lub TimeSplitters mogą już przestać ściskać kciuki. Niczego bowiem nie zobaczą.

Zaskoczenie? Jeśli zastanowić się nad tym spokojnie, to raczej nie. O Dead Island 2 mówi się od wielu lat, twórcy (kilka razy zmieniano studio odpowiedzialne za grę) cały czas zapewniają, że prace trwają, ale konkretów nie otrzymujemy. W przypadku serii Metro jesteśmy świeżo po premierze Metro Exodus Edycja Rozszerzona, a powrót TimeSplitters został dopiero co ogłoszony.

Czego w związku z tym można oczekiwać?

Koch Media zaprasza graczy na pokaz w ramach Summer Game Fest 2021, który odbędzie się jeszcze przed startem E3 2021, bo wieczorem 11 czerwca. I na nim nie należy jednak spodziewać się wyżej wymienionych tytułów.

Po co zatem organizować pokazy? Cóż, niektórzy zapewne orientują się, iż mowa o tak dużym wydawcy, że mimo dość licznych nieobecnych i tak może być ciekawie. Koch Media ma pod sobą kilku producentów i aktualnie między innymi takie rozwijane produkcje jak Chivalry 2, Dungeons & Dragons: Dark Alliance, Shadow Warrior 3 szykowane przez nasze rodzime Flying Wild Hog czy Hot Wheels Unleashed.

Źródło: twitter - @deepsilver