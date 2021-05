Graliście w Metro Exodus? Niezależnie od odpowiedzi zatrzymajcie się na chwilę. Jest bowiem solidny argument ku temu, aby sięgnąć po ten tytuł ponownie lub zainteresować się nim po raz pierwszy.

Dziś premiera Metro Exodus Edycja Rozszerzona na PC

O tym, że Metro Exodus zawita na nową generację konsol dowiedzieliśmy się jeszcze w zeszłym roku. W lutym potwierdzono natomiast, że premiery Metro Exodus Enhanced Edition można spodziewać się również na PC. Koniec końców to właśnie preferujący zabawę na PC otrzymują grę jako pierwsi - właśnie dziś.

Co warto wiedzieć? Z pewnością to, iż Metro Exodus Edycja Rozszerzona oferowane jest za darmo tym, którzy mają już Metro Exodus w wersji PC w swojej kolekcji. Twórcy zdecydowali jednak, że będzie to oddzielny produkt. Jak mówią, zdecydowały o tym liczne zmiany. W głównej mierze skupiają się one na oprawie wizualnej, Metro Exodus Edycja Rozszerzona to między innymi oświetlenie emisyjne oparte na ray tracingu, DLSS 2.0, zwiększona liczba klatek na sekundę i rozdzielczość.

Poniżej możecie zobaczyć pięknie wyglądające fragmenty rozgrywki. Pamiętajcie jednak, że do cieszenia się tym potrzeba będzie bardzo mocnego PC. W poprzedniej publikacji możecie sprawdzić wymagania sprzętowe Metro Exodus Edycja Rozszerzona.

Metro Exodus Edycja Rozszerzona trafi również na nowe konsole

A co z wspomnianymi konsolami nowej generacji? Data premiery pozostawała zagadką, na szczęście właśnie ją rozwiązano. Metro Exodus Edycja Rozszerzona zadebiutuje na Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5 za nieco ponad miesiąc, 18 czerwca.

I tutaj pojawi się wiele ulepszeń. Na Xbox Series X i PlayStation 5 można spodziewać się rozdzielczości 4K, na Xbox Series S już 1080p, ale we wszystkich przypadkach jednocześnie 60 fps.

Podobnie jak w przypadku wersji PC, posiadacze podstawowej wersji gry na Xbox One lub PlayStation 4 otrzymają darmową aktualizację. Dla chcących zagrać po raz pierwszy pojawi się Kompletna Edycja Metro Exodus zawierająca nie tylko omawiane ulepszenia, ale i rozszerzenia The Two Colonels oraz Sam's Story.

Źródło: metrovideogame

Warto zobaczyć również: