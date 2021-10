Przygody Donalda Trumpa w mediach społecznościowych wydawały się definitywnie zakończone. Cieszył, bawił i przestraszał tak skutecznie, że nie chcą go od Facebooka, po Twitter. Trump błagał jednak nie będzie i zamiast byle profilu postanowił założyć portal społecznościowy.

Rozróby na Kapitolu przypieczętowały koniec kariery Donalda Trumpa w mediach społecznościowych. Na przewroty w demokratycznym państwie nie zgadza się ani Facebook, ani Twitter. Trump nie byłby jednak sobą, gdyby nie wiedział, że prawda poparta odpowiednio grubym portfelem zawsze się obroni. On akurat taki posiada. Nie musi więc kombinować z fejkowymi kontami na Facebooku i płakać po zasięgach na Twitterze. Zamierza założyć własny serwis społecznościowy o nazwie Truth Social. Kiedy zadebiutuje i w jakim stylu zamierza zacząć?

Truth Social Donalda Trumpa

O budowie portalu Truth Social świat usłyszał kilka dni temu. Jego rychłe pojawienie się wieściły informacje prasowe dotyczące powstania TMTG (Trump Media and Technology Group), poparte entuzjastycznymi wypowiedziami Donalda Jr. Trumpa:

Chociaż TMTG ma potencjał dużo większy, to w pierwszej kolejności zamierza przywrócić wolność wypowiedzi w świecie mediów społecznościowych. Służyć ma do tego portal Truth Social, który zadebiutuje online już w przyszłym roku. Spodziewać się możemy, że jego funkcjonalności będą dokładnie takie, jakie lubi Donald Trump: podpatrzone na Twitterze, ale z kluczową modyfikacją:

TRUTH Social is America’s “Big Tent” social media platform that encourages an open, free, and honest global conversation without discriminating against political ideology.

Zachęty tej nie należy jednak interpretować dosłownie. W ramach Truth Social wykluczone będą zachowania obrażające Stany Zjednoczone Ameryki Północnej oraz sam portal. Mówi o tym stosowny regulamin. Serwis ma też być przede wszystkim przestrzenią dla treści prawicowych oraz konserwatywnych. Względność otwartości, wolności i szczerości potwierdziły także testy Truth Social, które właśnie trwają.

Kod źródłowy Truth Social Donalda Trumpa

Upublicznienie strony www oraz zapowiedź aplikacji Truth Social w App Store, sprowadziły na platformę pierwszych wścibskich użytkowników. Niektórzy z nich zdążyli założyć konta i upublicznić wyniki swojego rekonesansu. Okazuje się, że Truth Social bazuje na kodzie innej platformy społecznościowej: Mastodon.

Chociaż wykorzystanie gotowca jest dalekie od wirtuozerii programisty, to nie do końca jest naganne. Twórcy Mastodon udostępniają swój kod źródłowy każdemu, komu może się przydać. Status ekonomiczny oraz poglądy polityczne są obojętne, ale korzystanie z kodu reguluje licencja Affero General Public License (AGPLv3).

Zgodnie z nią może być używany, ale nie przywłaszczany. Tymczasem Truth Social zastrzega, że kod źródłowy platformy jest jej wyłączną własnością. Nie ważne, że niczego nie stworzono, tylko skopiowano. Według organizacji Software Freedom Conservancy (SFC) jest to niezgodne z licencją i TMTG zostało wezwane do udostępnia kodu wraz z modyfikacjami. Portal społecznościowy Donalda Trumpa ma na to 30 dni.

Czy Truth Social Donalda Trumpa ma duże kłopoty?

W całej tej sytuacji TMTG może podziękować nieproszonym użytkownikom swojej platformy społecznościowej. Mieli oni zamiar zdyskredytować zamknięte testy oraz udowodnić, że odpowiedzialni za projekt programiści i testerzy nie są profesjonalistami. Rzeczywiście, dopiero po wielu godzinach zablokowano możliwość zalogowania i zastąpiono je zapisem na założenie konta.

Mimo to wpadka nie musiała być przypadkowa. Na dodatek, samozwańczy użytkownicy trafili na przywłaszczenie kodu Mastodon i wysłali tę informację w świat. Zamiast pogrążyć platformę Truth Social, zrobili ogromną przysługę TMTG. Dzięki ich aktywności SFC wystosowało żądanie w stosunku do portalu, który nie jest w fazie produkcyjnej. Jego regulamin, a także kod źródłowy ma prawo jeszcze się jeszcze zmienić. TMTG może złożyć wyjaśnienia, usunąć zastrzeżenie co do własności swojego kodu lub przebudować platformę. Wszystko to bez większych strat finansowych i wizerunkowych.

Źródła: Truth Social, SFC, Twitter, The Verge