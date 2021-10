Facebook zmieni nazwę i zrobi to szybko. Zastanawiasz się po co? Cóż, właściwie to jest to jak najbardziej uzasadniona decyzja.

Facebook zmienia nazwę

Facebook to największy portal społecznościowy na świecie. Jednak Facebook to także olbrzymia korporacja, której (portal) Facebook może i jest oczkiem w głowie, ale na pewno nie jest jedynym ważnym produktem. Ma pod swoim parasolem także Instagrama i WhatsAppa, Oculusa, Giphy i kilka mniejszych firemek. Nazwa megaprzedsiębiorstwa przestała do niego pasować, dlatego też się zmieni. To sytuacja podobna do tej, gdy Google stał się Alphabetem.

Facebook buduje metawersum

(Jeszcze) Facebook ma zresztą bardzo ambitne plany, znacząco wybiegające poza to, co dziś znamy pod określeniem „media społecznościowe”. Chce stworzyć „metawersum”, definiowane przez niego jako miks rozmaitych doświadczeń, który odblokuje potencjał nowych technologii w relacjach i codziennym życiu oraz zatrze granicę pomiędzy światem rzeczywistym i wirtualnym.

Aby budować i rozwijać swoje „metawersum” Facebook (czy jakkolwiek będzie się nazywał) zatrudni w ciągu najbliższych pięciu lat około 10 tysięcy pracowników w samej Unii Europejskiej. Będą odpowiedzialni za opracowywanie rozwiązań (przede wszystkim sprzętowych) umożliwiających wdrożenie tej idei w życie.

Kiedy poznamy nową nazwę Facebooka?

Nową nazwę Facebooka poznamy pod koniec października, przy okazji konferencji Connect. Trudno tylko nie odnieść wrażenia, że to niekoniecznie nazwa jest tym, co wymagałoby zmiany w Facebooku.

Źródło: The Verge, Engadget. Foto: Facebook