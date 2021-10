Z nowej opcji, która wkrótce pojawi się w aplikacji Clubhouse będą z pewnością zadowoleni wszyscy ci, którzy korzystają z serwisów wspierających twórców, ale także osoby chcące skierować słuchaczy na konkretną stronę, np. w celu zakupu książki lub e-booka.

Przypinanie wiadomości w Clubhouse

Korzystanie z Clubhouse - popularnej aplikacji dla tzw. “elitarnych podsłuchiwaczy” wkrótce przejdzie na nieco wyższy poziom. Będzie to możliwe dzięki ułatwieniu przekierowania uczestników rozmowy na konkretną stronę wskazaną przez moderatora.

Do tej pory, każda sugestia dotycząca odwiedzenia strony (np. sklepu z książką mówcy, lub artykułu, do którego odnosi się podczas dyskusji a nawet platformy umożliwiającej wsparcie finansowe) musiała być przekazywana ustnie - nie istniała opcja wyświetlania linku wszystkim użytkownikom.

Przypięcie wiadomości na Clubhouse można wykorzystać do wypromowania swojego dzieła, udostępnienia ankiety lub filmu na YouTube, wsparcia finansowego twórcy i na wiele innych sposobów.

Za sprawą przypiętych linków, które trafią na platformę iOS oraz Android już 27 października - każdy moderator będzie mógł w dowolnym momencie przypiąć adres strony, do której to każdy uczestnik z pokoju będzie mógł przejść za jednym kliknięciem.

Dodawanie przypiętego linku będzie banalnie proste, a ten wyświetli się na samej górze pokoju

Na szczęście nie każdy link będzie dozwolony

Choć część użytkowników może uznać, że to naruszenie wolności - twórcy zapowiadają, że nie każdy link będzie mógł zostać przypięty.

Choć nie zostały podane konkretne przykłady “zakazanych” stron, to z pewnością będą wśród nich serwisy związane z pornografią (m.in. OnlyFans). Wynika to przede wszystkim z regulaminu Clubhouse, który zakazuje tego rodzaju treści. Oprócz regulaminu - nad poprawnym przypinaniem linku będą czuwać również moderatorzy pokoju. To właśnie oni będą uprawnieni do dodawania, edycji oraz usuwania udostępnianych stron.

Dajcie znać w komentarzach, czy korzystacie czasami z Clubhouse i czy do tej pory zdarzyło Wam się odczuć brak nadchodzącej funkcji.

Źródło: blog.clubhouse.com