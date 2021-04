Za zakładanie konta na Facebooku, używając nieprawdziwych danych, możesz być pociągnięty do odpowiedzialności przed sądem. Jeśli chcesz się zemścić lub zniesławić inną osobę właśnie w ten sposób, to lepiej przemyśl swoje działanie, może być ono dla Ciebie opłakane w skutkach.

Od kiedy w Internecie pojawił się portal społecznościowy – Facebook, nie da się ukryć, że jego popularność stale rośnie. Nie ma się czemu dziwić. W końcu daje on mnóstwo możliwości w postaci nawiązywania i utrzymywania kontaktów, rozwijania swojej firmy, czy prowadzenia ciekawych wątków przez wiele organizacji, a dodatkowo umożliwia logowanie się przez profil do innych stron internetowych. Można śmiało powiedzieć, że Facebook w ostatnich latach stał się silnym narzędziem marketingowym, pozwalającym na kreowanie wizerunku marki czy swojej osoby.

Wszystko to brzmi naprawdę pięknie. Jednak należy zdawać sobie sprawę z tego, że Facebook daje użytkownikom naprawdę duże możliwości, ale stał się również polem do popisu przez oszustów, zakładających profile na nieprawdziwe dane. Dlatego też wiele osób zachęca do usuwania konta na Fejsbuku. To, że jeszcze nie dotknął nas bezpośrednio tego typu problem, nie oznacza, że należy to zjawisko bagatelizować. Tym bardziej, że ma ono tendencję wzrostową. Tylko w 2019 roku Facebook usunął 2,2 mln fikcyjnych kont.

Czy będę miał kłopoty, zakładając fejkowe konto na Facebooku?

Zakładanie fejkowego konta na Facebooku może grozić kłopotami. Należy jednak rozgraniczyć dwie sytuacje:

w której zakładasz konto na totalnie zmyślone dane;

gdzie zakładasz fejkowe konto na osobę, która faktycznie istnieje.

W pierwszym przypadku nie grożą Ci żadne konsekwencje prawne, natomiast w drugim już owszem. Każda osoba, która zakłada konto na Facebooku i podszywa się pod kogoś innego, może zostać ukarana zgodnie z artykułem 223 Kodeksu cywilnego, który wyraźnie oznajmia, że:

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Jeśli więc dana osoba zorientuje się, że rozporządzasz jej dobrami osobistymi, czyli m.in. imieniem i nazwiskiem, wówczas może na podstawie artykułu 224, Kodeksu cywilnego wystąpić o:

zaniechanie działań wyrządzających szkodę;

usunięcie skutków tego działania, np. złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści na koncie fejkowym koncie na Facebooku, aby “grupa znajomych” wiedziała, co się wydarzyło;

zapłacenie zadośćuczynienia lub dokonanie wpłaty na dany cel społeczny.

Powyższa treść odpowiada też po części na pytanie – Czy zakładanie nieprawdziwego profilu na Facebooku jest legalne? Jak widać, legalne nie jest podszywanie się pod osobę, która istnieje w rzeczywistości, ponieważ grozi za to odpowiedzialność cywilna. Prawda jest taka, że nie każdy czyta regulamin Facebooka, a właśnie tam znajdziemy treść informującą nas o tym, że zabronione jest tworzenie konta z nieprawdziwym imieniem i nazwiskiem oraz fałszywą datą urodzin. Co więcej, nie można dzielić się kontem z osobami postronnymi i niewskazane jest zakładanie nowego konta po zablokowaniu lub usunięciu poprzedniego.

Co zrobić, gdy ktoś założy fejkowe konto na Facebooku na moje dane? Jak poinformować Facebooka o problemie?

Regulamin Facebooka informuje nas wyraźnie, że zakładanie kont podszywających się pod innych użytkowników jest niezgodne z jego standardami. Pierwsze co powinieneś zrobić, kiedy zorientujesz się, że ktoś rozporządza Twoimi danymi osobowymi, to zgłoszenie sprawy do Facebooka. A następnie:

określ czy zgłaszasz profil, czy stronę;

przejdź do danej strony lub profilu, a jeśli nie możesz jej znaleźć, postaraj się wyszukać po danych. Być może również ktoś z Twoich znajomych widział ten profil lub stronę. Wówczas możesz poprosić o przesłanie linka;

następnie kliknij ikonę [...] pod zdjęciem w tle;

w zależności co zgłaszasz, możesz wybrać Uzyskaj pomoc, lub zgłoś stronę, lub Uzyskaj pomoc lub zgłoś profil;

na ekranie monitora pojawi Ci się instrukcja informująca, co zrobić dalej, aby zgłosić konto.

Innym rozwiązaniem jest wypełnienie formularza dostępnego tutaj.

O tym, że ktoś podszywa się pod Ciebie na Facebooku, możesz zgłosić również organom ścigania. Podszywanie się pod inną osobę jest przestępstwem prywatnoskargowym, co oznacza, że osoba, która używa Twoich danych, może być ścigana tylko wtedy, kiedy Ty to zgłosisz.

Kiedy Fejsbuk zorientuje się, że konto jest nieprawdziwe?

Na to pytanie nie można niestety udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Facebook nie zawsze jest w stanie od razu wykryć, że dane konto jest nieprawdziwe. Nie zmienia to jednak faktu, że portal społecznościowy walczy z niepożądanym zjawiskiem. Większość fikcyjnych kont, które zostały wykryte w 2019 roku, a było ich około 2,2 mln, zostało zablokowanych jeszcze zanim ich użytkownik zdołał cokolwiek z nimi zrobić. Stało się tak, dzięki algorytmom Fejsbuka, które w wielu przypadkach są w stanie w ciągu kilku minut wykryć oszusta. Niestety Facebook nie jest w stanie zweryfikować wszystkich kont, ponieważ w jednym momencie mogą ich powstawać nawet tysiące.

W Internecie możemy przeczytać wiele opinii osób, których dane zostały skradzione i sprawa została zgłoszona do Facebooka. Jednak zanim cokolwiek zadziało się w sprawie oszustwa, mogło minąć nawet kilka tygodni, a nawet miesięcy.

Można sobie w tym momencie zadać pytanie – Czy Facebook usuwa nieprawdziwe konta? Owszem, usuwa. Jednak w wielu przypadkach nie jest w stanie przeprowadzić tego procesu od razu.

Czy można wyśledzić za fałszywe konto na Facebooku?

Istnieje kilka wskazówek, które pozwalają wychwycić fałszywe konto na Facebooku. Być może i Tobie kiedyś trafiła się sytuacja, w której ktoś nieznajomy zaprosił Cię na Fejsbuku do znajomych, a Ty to zaproszenie przyjąłeś. Jednak po jakimś czasie zauważasz, że osoba ta wciąż wysyła Ci jakieś linki i wiadomości, które totalnie nie są dla Ciebie interesujące. Dodatkowo wciąż na jej tablicy widzisz posty o dziwnej treści, więc w końcu postanawiasz ją zablokować. Jest to pierwsza oznaka, że konto może być po prostu fałszywe. Firma Barracuda Labs przeprowadziła badanie pod kątem fałszywych kont na Fejsbuku, z którego wynika, że:

fałszywe profile mają o wiele więcej znajomych, nawet o 6 razy więcej niż standardowy użytkownik;

najczęściej fałszywy profil zakładany jest jako żeński, a swoje preferencje oznacza jako biseksualne. Według badania na Fejsbuku istnieje tylko 40% żeńskich kont;

na profilu oszusta nie spotkasz się raczej z wymienionymi zainteresowaniami;

możesz również sprawdzić zdjęcie profilowe w Google Images, ponieważ niewykluczone, że pochodzi ono z płatnego lub darmowego banku zdjęć. Co najczęściej uwiecznione jest na fotografii? Kuszące i zmysłowe kobiece ciała.

Zastanawiasz się, dlaczego ktoś miałby podszywać się pode mnie na Facebooku? Każda osoba, która podszywa się pod daną osobę, na profilu społecznościowym ma jakiś cel. Najczęściej zakładane są fejkowe konta gwiazd, aby dany oszust mógł uzbierać, jak największą liczbę znajomych i wysyłać im nieprawdziwe treści.

Nierzadko persony zakładające fejkowe konta proszą o zbiórkę pieniędzy na dany cel. Oszust podszywający się pod Ciebie na Fejsbuku może mieć przesłanki prywatne. Nie raz słyszy się o tym, że podszywająca się pod kogoś osoba ma na celu same złośliwości i upokorzenie użytkownika, pod którego się podszywa. Możesz również paść ofiarą cyberprzestępców, którzy z Twojego profilu będą prosić o branie udziału w podejrzanych konkursach, a kliknięcie w wysłany od nich link, przeprowadzi daną osobę do ponownego zalogowania się na Fejsbuku i w ten sposób oszust otrzyma dane wrażliwe, które później może dalej wykorzystać, już do popełnienia przestępstwa finansowego.

Ostatnio w sieci głośno było o konkursach organizowanych przez celebrytów, podczas których można było wygrać nawet kilka tysięcy złotych. Okazało się wówczas, iż powstało wiele fejkowych kont, z których ktoś rozsyłał nieprawdziwą informację, a po kliknięciu danego linku, osoba “niby” wygrywająca, zostaje przeniesiona do panelu rejestracyjnego, gdzie musi podać swoje dane – nie tylko imię i nazwisko, ale również dane karty kredytowej lub może nawet zostać poproszona o skan dowodu osobistego. To wszystko ma sprawić, że oszust pod przykrywką sprawdzenia tożsamości osoby, która wygrała, pobiera jej dane i później wykorzystuje je do oszustw na tle finansowym.

Jak długo zajmuje Facebookowi usunięcie konta?

Warto wspomnieć, że konto na Fejsbuku można zdezaktywować lub trwale usunąć. W drugim przypadku wszystko zostanie usunięte, a w pierwszym zachowa się wszystko.

W ostatnim czasie Facebook wydłużył usuwanie kont do 90 dni. Jednak jeśli przed upływem 30 dni o podjęciu decyzji o usunięciu konta, zmienisz zdanie, możesz zalogować się i konto zostanie automatycznie przywrócone. Po upływie 30 dni nie będziesz miał już takiej szansy.

Dodatkowo Fejsbuk informuje nas, że:

Po upływie 90 dni kopia Twoich danych może być nadal przechowywana w pamięci zapasowej, z której korzystamy do odzyskiwania danych w przypadku katastrofy, błędu oprogramowania lub innej sytuacji utraty danych. Możemy również przechowywać Twoje dane w związku z kwestiami prawnymi, naruszeniami regulaminu lub działaniami mającymi na celu zapobieganie szkodom.

Jak usunąć konto na Facebooku? kliknij strzałkę umieszczoną w górnym prawym rogu strony na Fejsbuku;

wybierz – ustawienia i następnie – Twoje informacje na Facebooku;

kliknij – usuwanie i dezaktywacja;

wybierz hasło – usuń konto;

wpisz hasło i zatwierdź usunięcie konta.

Facebook z roku na rok bardziej stara się zapobiegać oszustwom na swoim portalu społecznościowym. W roku 2018 wprowadził DEC, czyli zaawansowany system uczenia maszynowego, którego zadaniem jest wykrywanie większej ilości fałszywych kont. Mimo tego, że system ten umożliwia bardziej aktywne radzenie sobie z oszustami, to jednak nadal na Facebooku istnieje około 125 mln fałszywych kont. Jest to 5-procentowa wartość wszystkich kont zarejestrowanych na tym profilu społecznościowym.

