W studiu CD Projekt RED, ale i w całej spółce CD Projekt panują teraz gorące nastroje, niestety mają one negatywne podłoże. Mowa oczywiście o ataku hakerów, w wyniku którego cyberprzestępcom udało się wykraść wiele cennych danych, przede wszystkim kody źródłowe gier polskiego studia, w tym Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3: Dziki Gon i Gwint. O wszystkim od razu poinformowano opinię publiczną, ale również odpowiednie organy, spółka podjęła też wewnętrzne działania.

Od wczoraj trwa postępowanie przygotowawcze w tej sprawie, nadzoruje je Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ. Jak podano w oficjalnym komunikacie, dotyczy ono „bezprawnego uzyskania, nie później niż 8 lutego, dostępu do nieprzeznaczonych dla sprawcy informacji zawartych w zasobach serwerów CD Projekt RED S.A.”.

Można przypuszczać, że sprawa i wszelkie ustalenia z nią związane zajmą sporo czasu. Czasu, którego nie tracą hakerzy. Przedstawiciele CD Projekt od samego początku twierdzili, że nie będzie jakichkolwiek negocjacji czy płacenia okupu. W konsekwencji w sieci wylądował kod źródłowy gry Gwint. To jednak nie koniec.

Pojawiają się bowiem aukcje, na których wystawiono kody źródłowe to gier Thronebreaker: The Witcher Tales, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Wiedźmin 3 RTX oraz Cyberpunk 2077. Zainteresowani muszą być gotowi na cenę wywoławczą w wysokości miliona dolarów. Opcja zakupu bez licytacji będzie natomiast wiązała się z wydatkiem siedmiu milionów dolarów.

Update: a mistake was made. They stated starting bid $1kk. This was assumed as a typo for $1,000. They meant $1,000,000. They are also selling immediately for $7,000,000.



Attached images supplied by @DrFurfagMD pic.twitter.com/JnOcwnGqZk