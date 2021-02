To nie jest dobry początek roku dla firmy CD Projekt RED. Hakerzy włamali się na serwer firmy i grożą ujawnieniem kodów źródłowych gier Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3 i Gwint, a także wrażliwych danych administracyjnych.

O sprawie poinformował sam CD Projekt RED (co z pewnością zasługuje na pochwałę). W oficjalnym oświadczeniu potwierdzono, że nieznani cyberprzestępcy wczoraj dostali się do wewnętrznej sieci firmy, w wyniku czego uzyskali dostęp do jednego z komputerów grupy kapitałowej CD Projekt.

Cyberprzestępcy zaszyfrowali dane i zażądali okupu. Deweloperzy uspokajają, że zdecydowano się na przywrócenie plików z kopii zapasowych, więc pod tym względem firma jest bezpieczna. Problemem może być jednak coś innego - możliwość wycieku poufnych informacji.

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

CD Projekt RED zhakowany – hakerzy grożą ujawnieniem danych

Według komunikatu pozostawionego przez hakerów, uzyskano dostęp do kodów źródłowych gier Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3 (w tym niewydanej wersji) i Gwint. Dodatkowo w posiadaniu cyberprzestępców są dokumenty księgowe, administracyjne i prawne, a także informacje związane z relacjami inwestorskimi.

CD Projekt RED zapowiada, że nie będzie negocjować z przestępcami i już dąży do złagodzenia efektów ewentualnego wycieku (sprawa oczywiście została zgłoszona do organów ścigania). Według wstępnego rozpoznania, na liście ujawnionych danych nie znajdują się żadne dane osobowe graczy lub użytkowników usług.

Ciekawe, jak zhakowanie CD Projekt RED przełoży się na kondycję finansową firmy.

Źródło: CD Projekt RED

