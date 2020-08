Bardzo szybko przybywa materiałów promujących Call of Duty: Black Ops Cold War. Najnowszy ma przede wszystkim wprowadzać w fabułę kampanii.

Ronald Reagan w Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War przeniesie nas w czasy zimnej wojny, do początku lat 80. XX wieku. Zgodnie z sugestiami sprzed kilku tygodni można spodziewać się tutaj nawiązań do prawdziwych wydarzeń. W kampanii będzie przewijał się wątek radzieckiego szpiega Perseusza. Jak się teraz okazuje pojawią się jeszcze bardziej znane twarze, w tym 40. prezydent Stanów Zjednoczonych.

Fani serii mogą z kolei szybko zauważyć chociażby Jasona Hudsona. Nieprzypadkowo, Call of Duty: Black Ops Cold War to kontynuacja oryginalnego Black Ops. Pojawią się również Frank Woods i Alex Mason, nie zabraknie jednak i nowych postaci. Sam zwiastun dobrze wprowadza nie tylko w fabułę, ale też w klimat, w jaki celują tu twórcy.

Premiera w listopadzie, wcześniej beta testy

Data premiery Call of Duty: Black Ops Cold War została ujawniona już wcześniej. Zaplanowano ją na 13 listopada i chociaż cały czas słyszymy o mniejszych lub większych opóźnieniach innych gier, w tym przypadku raczej wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Premierę poprzedzą beta testy, ale szczegóły na ich temat pozostają nieznane. Przecieki sugerują, że odbędą się one dopiero w październiku. Wcześniej, bo 9 września będzie można zobaczyć obszerną prezentację rozgrywki wieloosobowej.

