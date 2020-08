Promocja to słowo, które w kontekście Epic Games Store pada niezwykle często. Ostatnio sklep oferował ramach specjalnych ofert nieco mniej interesujące gry, teraz wraca jednak do ciekawych propozycji.

Remnant: From the Ashes za darmo

Pierwsza i zarazem większa z udostępnionych gier to Remnant: From the Ashes. Mowa o dość młodej propozycji, której premiera miała miejsce niemal równo rok temu. To gra akcji osadzona w postapokaliptycznym świecie, w której obserwujemy wszystko z perspektywy trzeciej osoby i staramy się stawić czoła licznym potworom. Co najistotniejsze, gra spotkała się z ciepłym przyjęciem, średnia ocen z recenzji sięgnęła 78% (dane z metacritic).

Remnant: From the Ashes można pobierać za darmo do 20 sierpnia do godziny 17:00 polskiego czasu.

Kolekcja Alto za darmo, czyli dwie urocze zręcznościówki

Z zupełnie innymi klimatami i rozgrywką mamy do czynienia w ramach Kolekcji Alto, która obejmuje dwie gry - Alto's Adventure i Alto's Odyssey. W pierwszej kolejności debiutowały one na systemach mobilnych, nie tak dawno trafiły na wiodące konsole oraz PC. Dostęp do obydwu gier to łącznie ponad 120 poziomów do pokonania. Jeśli chodzi o mechanikę, to gry zręcznościowe lub jak kto woli tzw. endless runnery.

I tutaj obowiązują te same ramy czasowe. Promocja na Kolekcję Alto trwa do 20 sierpnia do godziny 17:00 polskiego czasu.

Ostatnia szansa na Total War Saga: Troy za darmo

Przypominamy przy okazji, że w tym samym sklepie jeszcze przez kilka trwa promocja na Total War Saga: Troy. Chociaż to absolutna nowość, również w tym przypadku mówimy o udostępnieniu gry za darmo. Chętnych nie brakuje. Twórcy pochwalili się, że w zaledwie godzinę od startu promocji skorzystał z niej milion graczy.

We've had one million downloads for TROY in the first hour! Thanks to everyone who claimed it - and if you didn't, there's still just under 21.5 hours to get it for free, courtesy of @EpicGames... pic.twitter.com/eVNjiketzg — Total War (@totalwar) August 13, 2020

