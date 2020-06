Epic Games Store przyjął dość agresywną politykę w walce o pozyskanie graczy. Początkowo mocno krytykowany sklep systematycznie zyskuje kolejnych zwolenników i może pochwalić się już całkiem dobrymi statystykami.

Epic Games Store przekonuje do siebie kolejnych graczy

O kondycji Epic Games Store powiedział w ostatnim wywiadzie Tim Sweeney, CEO Epic Games. Nie krył entuzjazmu, czemu trudno się dziwić. Jak bowiem ujawnił, Epic Games Store może pochwalić się już rynkowymi udziałami na poziomie 15% (wśród platform oferujących gry na PC) z cały czas zauważalną tendencją wzrostową.

Biorąc pod uwagę krótki rynkowy staż Epic Games Store jest to liczba, która wygląda okazale. Problem w tym, że można ją interpretować na różne sposoby, a Tim Sweeney niestety nie został o to dopytany. Zdradził za to, że jednym z kolejnych etapów w rozwoju całej idei będzie udostępnienie Epic Games Store na platformach mobilnych - Android (najpierw) oraz iOS (nieco później), który miałby stanowić konkurencję dla Google Play oraz App Store. Czy tak będzie? Obecnie trudno cokolwiek wyrokować, potrzeba nawet nie tyle realizacji tego pomysłu, co przynajmniej większej dawki konkretów.

Darmowe gry na Epic Games Store korzystne dla wszystkich stron

Krytykujący Epic Games Store mają w zanadrzu kilka argumentów, aczkolwiek najtrudniej jest komentować negatywnie promocje (chociaż różnego rodzaju memów przy ich okazji nie brakuje), a akurat w ich kontekście omawiany sklep wypada ostatnio najlepiej. Chodzi o udostępnianie darmowych gier i to nie byle jakich, ale niekiedy głośnych i naprawdę dobrych tytułów. Tim Sweeney nie ukrywa, że to mocno przyczynia się do większego ruchu w sklepie, ale jednocześnie zaznacza, że korzystają na tym nie tylko gracze i sam sklep, a także twórcy.

„Ludzie odkrywają w ten sposób wiele świetnych gier. To korzyść dla twórców. Większość tych, którzy udostępniają swoje gry za darmo w naszym sklepie zauważyła, że ich sprzedaż na Steam i konsolach wzrosła, bo wzrosła świadomość na ich temat. To bardzo pozytywne rozwiązanie, która wprowadziło dziesiątki milionów nowych użytkowników do ekosystemu Epic Games Store, co było z kolei cudowną rzeczą dla naszej firmy.”

Jakiś czas temu pisaliśmy, że Epic Games Store rozdał gry o łącznej wartości 9000 złotych. Obecnie kwota jest wyższa, bo od tego czasu można było pobrać GTA 5, Civilization VI, Borderlands: The Handsome Collection, a obecnie Overcooked.

Takie tytuły nie potrzebują rozgłosu, zapewniają go raczej sklepowi. Tim Sweeney jest jednak zdania, że są gry, które tylko dzięki rozdawnictwu mogą wypłynąć na szersze wody. Jako przykład podał Satisfactory.

„Nie zamierzasz wychodzić i kupować Satisfactory, jeśli nie lubisz takich gier. Jeśli jednak dostaniesz je za darmo, zdasz sobie sprawę, że to niesamowite gry.”

Nic nie wskazuje na to, aby Epic Games Store miało skończyć z tym sposobem pozyskiwania graczy. Ba, wydaje się nawet, że zostanie on jeszcze rozszerzony. Ostatnio poinformowano, że Total War Saga: TROY nie tylko będzie oferowane w tym sklepie na wyłączność przez rok, ale dodatkowo, że przez pierwsze 24 godziny po premierze można będzie pobrać grę za darmo.

Źródło: gamespot

Warto zobaczyć również: