W ostatnich tygodniach posiadający konto na Epic Games Store mogli przypisać do swojej biblioteki między innymi Watch Dogs, World War Z czy Just Cause 4. Trudno określać te propozycje mianem skromnych czy anonimowych. Mimo tego wszystkie zostały teraz przyćmione blaskiem Grand Theft Auto V.

Tak, to właśnie ta gra jest obecnie dostępna za darmo na Epic Games Store. Miała premierę w 2013 roku (na PC w 2015) i bez wątpienia można określać ją mianem jednego z największych hitów w historii całej branży. Sprzedaż przekroczyła już 120 mln egzemplarzy i wciąż znajduje się sporo kolejnych chętnych na zakup. Posiadacze PC i konta w omawianym sklepie nie muszą teraz wydawać ani grosza w celu sprawdzenia, czy wszechobecne zachwyty recenzentów i innych graczy są tu uzasadnione.

GTA 5 za darmo na Epic Games Store można odebrać do 21 maja. Jakby tego było mało, mówimy tutaj o wydaniu Premium Edition. Daje to dostęp nie tylko do podstawki, ale też do GTA Online i sporej liczby dodatków.

Weźcie pod uwagę, że sklep ma chwilowe problemy przez zbyt duży ruch.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.



We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.