Gra Total War Saga: Troy dziś debiutuje na rynku i od razu może być twoja, w dodatku zupełnie za darmo. Musisz się tylko pospieszyć i zaufaj nam, że warto!

Total War Saga: Troy debiutuje na rynku. Zobacz najnowszy zwiastun

To jedna z najlepszych strategii od lat i jedna z najlepszych odsłon serii w ogóle. Argumenty stojące za taką opinią możecie odnaleźć w naszej recenzji gry Total War Saga: Troy. Możecie jednak także przekonać się o tym samodzielnie i – co najlepsze! – nie będzie się to dla was wiązać z żadnym wydatkiem. Jak to możliwe? Zaraz wyjaśnimy, ale najpierw obejrzyjmy premierowy zwiastun:

Pobierz Total War Saga: Troy za darmo - tylko się pospiesz

To coś, co rzadko się zdarza, a właściwie coś, co się nie zdarza w ogóle. Twórcy Total War Saga: Troy postanowili, że przez pierwszą dobę gra będzie dostępna zupełnie za darmo. Jeśli więc udacie się na stronę strategii w Epic Games Store między 13 sierpnia (godz. 15.00) a 14 sierpnia (godz. 15.00), nie zapłacicie ani złotówki, a zdobędziecie swój egzemplarz na zawsze. Czy warto? Co to w ogóle za pytanie!

Haczyk polega na tym, że otrzymujemy tylko „podstawkę”, a twórcy już teraz planują wydać kilka płatnych rozszerzeń DLC. Z drugiej jednak strony – ci, którzy się nie pospieszą, za tę samą „podstawkę” będą musieli zapłacić.

Total War Saga: Troy to „pozycja obowiązkowa” dla fanów strategii

Jedni się zachwycają, inni niezupełnie, ale ogólnie rzecz biorąc gra Total War Saga: Troy zbiera bardzo dobre oceny i zupełnie nas to nie dziwi. Twórcy wzięli sprawdzone fundamenty i postawili na nich naprawdę solidną konstrukcję, wzbogacając ją o takie elementy jak mechanika pięciu surowców, szerokie opcje rozwoju postaci czy możliwość rozegrania kampanii historycznej, jak i mitycznej.

Jeśli nie wiecie, to zaraz się dowiecie – Total War Saga: Troy pozwala nam wziąć udział w wojnie trojańskiej. W tym znanym z Iliady konflikcie spróbujemy swoich sił zarówno w roli atakujących, jak i defensorów. Do wyboru mamy aż ośmiu bohaterów – od Achillesa, przez Parysa, po Menelaosa. Oczywiście nie będziemy tylko walczyć, ale też budować imperium, prowadzić działania dyplomatyczne czy dbać o ekonomię.

Oto niektóre z pierwszych ocen gry Total War Saga: Troy:

benchmark.pl – 8,8/10

CGMagazine – 7,0/10

GameStar – 7,9/10

GameWatcher – 6,0/10

GamingTrend – 8,0/10

God is a Geek – 8,0/10

IGN – 8,0/10

PC Gamer – 7,5/10

PCGamesN – 8,0/10

Strategy Gamer – 6,0/10

TheSixthAxis – 8,0/10

Trusted Reviews – 8,0/10

Wccftech – 9,0/10

Gra Total War Saga: Troy jest oczywiście dostępna wyłącznie w wersji przeznaczonej na pecety. Jeśli nie macie pewności, czy wam ruszy, sprawdźcie wymagania sprzętowe.

Źródło: Creative Assembly, Epic Games

Czytaj dalej o strategiach: