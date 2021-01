Dla Age of Empires 4 rok 2020 był dosyć spokojny, jeśli chodzi o udostępnianie nowych informacji na temat gry. Na nasze szczęście gra wciąż powstaje, a obecnie jest ona nawet całkowicie grywalna.

Age of Empires 4 – grywalna produkcja, choć z wieloma błędami do poprawy

Age of Empires 4 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Czwarta część serii została zapowiedziana w 2017 roku, a od tamtego czasu nie otrzymywaliśmy zbyt dużo informacji na temat gry, jednak w końcu mamy dla Was dobre wieści, bowiem najnowsza odsłona kultowej serii jest już na ostatnim etapie produkcji.

Nie chcę, żebyście czuli się zazdrośni, ale muszę się przyznać, że gramy w tę grę dosłownie każdego dnia - zarówno w Waszyngtonie, jak i Vancouver. Tworzenie gry z gatunku RTS jest dosyć zabawne: budowanie oddzielnych systemów (sztucznej inteligencji, ekonomii, symulacji, renderowania itp.) zajmuje trochę czasu, nie wspominając już o połączeniu ich w jednolitą całość, jednak gdy już to zrobisz, nagle otrzymujesz grę - grę, która, choć jest grywalna, wymaga wyważenia i dopracowania

W 2020 roku swoją premierę miało Age of Empires 3: Definitive Edition. Warto również wspomnieć, że deweloperzy cały czas dodają nowe aktualizacje do Age of Empires 2: Definitive Edition.

Age of Empires 4 – kiedy premiera

Shannon wspomina również, że ​​migracja z biura do domu w czasie trwającej pandemii nie była łatwa, ale zapewnia, że w żadnym stopniu, nie wpłynie to na produkcje. Niestety, w podsumowaniu nie ma żadnej wzmianki o dacie premiery, jednak biorąc pod uwagę, na jakim etapie jest obecnie gra, można śmiało stwierdzić, że zadebiutuje ona w 2021 roku.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun z 2019 roku: