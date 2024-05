Polacy przywykli już do Alertów RCB. Podobnie jak do faktu, że są one rozsyłane nie tylko w związku z niebezpieczną pogodą. Możliwe, że wkrótce ponownie rozszerzy się katalog sytuacji, w jakich pojawiają się te ostrzeżenia.

Co to jest Alert RCB? Jak możemy wyczytać na stronie gov.pl. to "wiadomości tekstowe (SMS), które są wysyłane tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy zagrożone jest bezpośrednio życie i zdrowie". W praktyce wygląda to nieco inaczej, bo Alert RCB pojawiał się np. przy zmianie standardu nadawania TV. Nie ulega jednak wątpliwości, że rozwiązanie pozostaje kojarzone z niebezpiecznymi sytuacjami, takimi jak gwałtowne burze czy silny wiatr. Padła propozycja, aby system działał również w przypadku sinic.

Alert RCB ostrzeże przed sinicami?

Temat podnoszony jest nieprzypadkowo właśnie teraz. Zbliża się lato, a wraz z nim wakacje, czyli okres, w którym Polacy masowo ruszają wypoczywać nad wodą. Sinice bywają prawdziwą zmorą amatorów relaksu nad Bałtykiem i polskimi jeziorami. Gdy kwitną, nie tylko czynią wodę nieatrakcyjną wizualnie.

Jednocześnie stanowią duże zagrożenie dla zdrowia człowieka, mogą powodować wysypkę na skórze lub zaczerwienienie spojówek, a jeśli dojdzie do połknięcia zanieczyszczonej wody dodatkowo mogą pojawić się dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

"Dlatego uważamy, że informowanie osób przebywających w pobliżu zakwitu sinic alertem RCB jest właściwym sposobem ostrzegania społeczeństwa przed występującym zagrożeniem. Sinice stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających kontakt z skażoną wodą. Ponadto wdychanie oparów znad wody zawierającej kwitnące sinice może doprowadzić do zatrucia organizmu. Aktualnie wiele osób przebywających nad wodami świadomie lub nieświadomie naraża swoje zdrowie i życie" - wyjaśnia Grzegorz Głowacki, prezes zarządu Stowarzyszenia Czyste Pomorze, cytowany przez portal trójmiasto.pl.

Stowarzyszenie Czyste Pomorze złożyło już odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. Zawarło w nim prośbę o uruchomienie wysyłki alertów RCB w przypadku zamykania kąpielisk z powodu rozkwitu sinic. Wiadomości miałby dotyczyć tych miejscowości i kąpielisk, w których pojawił się problem z sinicami. We wniosku zawarto też sugestię, że treść alertu RCB powinna zawierać dodatkową informację przypominającą, że aktualny stan sanitarny wszystkich kąpielisk jest dostępny w serwisie Głównego Inspektora Sanitarnego.