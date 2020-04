Zapowiedzi dotyczące usługi GeForce Now brzmiały świetnie, ale już po starcie boryka się ona ze sporymi kłopotami. Właśnie ogłoszono kolejne uszczuplenie oferty.

Z GeForce Now znikają gry aż 3 dużych wydawców

Nvidia poinformowała, iż decydujący się na zabawę z GeForce Now będą musieli obejść się bez gier znajdujących się pod skrzydłami Warner Bros, Xbox Game Studios oraz Codemasters. Nie są to firmy anonimowe, dla wielu graczy może być to zatem bardzo bolesne. Dodatkowo do listy dopisać trzeba kanadyjskie niezależne studio Klei Entertainment.

Wszystkie gry związane z wymienionymi firmami zostaną usunięte z usługi GeForce Now w najbliższy piątek, 24 kwietnia. Nvidia nie podała powodów takiego stanu rzeczy. W oficjalnym komunikacie wyraża nadzieję, że usuwane gry wrócą do oferty GeForce Now przyszłości.

To nie pierwszy odstrzał w GeForce Now, na szczęście pojawiają się też nowe propozycje

Nie trzeba być zagorzałym fanem GeForce Now aby wiedzieć, że podobne komunikaty były wydawane już wcześniej. W ostatnim czasie z GeForce Now usunięto gry 2K Games, wcześniej ze współpracy wycofała się Bethesda oraz Activision.

Nvidia nie omieszkała zaznaczyć, że jednocześnie w katalogu GeForce Now pojawiają sie nowe propozycje. Akcentowana jest przede wszystkim bardzo bliska współpraca ze studiem Ubisoft, dzięki niej dobrze poczuć powinni się tu zainteresowani serią Assassin's Creed.

Choose your fate.



Spartan-kick your way through Ancient Greece or sail past islands full of ocelots. The complete Assassin's Creed catalog is coming to GeForce NOW. Start playing today. pic.twitter.com/Rg5v46k08U — NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) April 20, 2020

Źródło: Nvidia

