Dobry komputer do gier potrafi kosztować kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych. Co jednak powiedzielibyście na sprzęt za... bagatela 100 tysięcy złotych?

Jaki można złożyć najlepszy komputer? Takiego zadania podjął się Youtuber Builder PC, który specjalizuje się w budowie wyjątkowych komputerów do gier i mocnych stacji roboczych.

Ostatnio na jego kanale pojawił się materiał z budowy komputera (a właściwie stacji roboczej), która imponuje specyfikacją – konfiguracja obejmuje:

Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX

Płytę główną ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI

3 karty graficzne Colorful iGame Gforce RTX 3090 Kudan 24G Limited Edition

256 GB (8x 32 GB) pamięci G.Skill Trident Z Royal 3600 MHz CL18

3 dyski SSD Samsung 980 PRO SSD NVMe 2 TB

Chłodzenie procesora Enermax Liqtech TR4 II 360

Obudowę Corsair Graphite 780T ATX

7 wentylatorów ASUS ROG Strix XF 120

Zasilacz Super Flowe Leadex Platinum 2000W

Jak wygląda proces składania takiej bestii? Zobaczcie sami!

Zaprezentowany zestaw to jedna z najlepszych konfiguracji jakie można zbudować z obecnie dostępnych podzespołów. Warto jednak podkreślić, że nie jest to sprzęt służący do grania (a przynajmniej nie głównie) - 64-rdzeniowy/128-wątkowy procesor Ryzen Threadripper PRO i trzy karty graficzne GeForce RTX 3090 sprawdzą się jako stacja robocza do profesjonalnych zastosowań.

Ile trzeba wydać za taki sprzęt? W Stanach Zjednoczonych komputer kosztuje około 28 tysięcy dolarów, ale u nas będzie to już ponad 100 tysięcy złotych (same karty graficzne to koszt około 60 tysięcy złotych, a procesor to kolejne 25 tysięcy złotych). Cóż, większość z nas może popatrzeć i pomarzyć... aczkolwiek i tak pewnie nie wykorzystalibyśmy potencjału maszyny.

Złożylibyście lepszy zestaw w tym budżecie? Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzu co jest do poprawy.

Źródło: YouTube @ Builder PC