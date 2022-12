Czy wiesz, że w sklepie Komputronik każdego dnia czeka na Ciebie niespodzianka, dzięki której możesz sporo zaoszczędzić? No to zaraz się dowiesz…

Kalendarz adwentowy w sklepie Komputronik

Chyba każdy z nas kojarzy ten dreszczyk emocji towarzyszący otwieraniu kolejnych okienek kalendarza adwentowego. Ta połączona z ekscytacją niepewność, co też odkryjemy tym razem. Zresztą doskonale znane jest to także wam, benchmarkowcy, wszak co roku tłumnie bierzecie udział w naszych codziennych grudniowych konkursach w ramach Kalendarza Adwentowego. Po co jednak ograniczać się do jednego, skoro można mieć dwa…? Czy wiesz, że w sklepie Komputronik także codziennie czeka na Ciebie niespodzianka?

W tym roku Komputronik mocno pomaga w przygotowaniach do świąt. Przygotował pasaż ze sprawdzonymi pomysłami na prezent, a także zadbał o atrakcyjne warunki, aby zakup doskonałych podarków dla najbliższych nie pochłonął całego domowego budżetu. Kalendarz adwentowy dobrze wpisuje się w te starania, zapewniając niemałe oszczędności przy zakupie dobrego sprzętu – zarówno tych mniejszych, jak i większych urządzeń.

Nowa mega promocja każdego dnia

Każdego dnia w sklepie Komputronik czeka na nas kolejna super oferta. Na przykład dziś możemy kupić bezprzewodową myszkę gamingową Razer Viper Ultimate z dokiem ładującym za 359 złotych. To wyjątkowo szybki i precyzyjny gryzoń z sensorem o czułości 20 000 dpi, przełącznikami optycznymi, 8 przyciskami i żywotnością na poziomie 70 milionów kliknięć.

Komputronik nie zdradza kiedy, ani o ile, ale wspomina o kilku produktach, których ceny zostaną poważnie obniżone jeszcze przed końcem tej akcji. Na liście odnajdujemy między innymi klawiaturę Logitech G Pro z niebieskimi przełącznikami GX, programowalnymi klawiszami, podświetleniem RGB i ergonomiczną konstrukcją. W ramach kalendarza adwentowego przeceniony zostanie także wypasiony smartfon Xiaomi 12T w niebieskiej wersji kolorystycznej, z 8 GB RAM i 128 GB na pliki. Obok wydajność do jego najmocniejszych atutów zaliczją się: potrójny aparat 108 Mpix, świetny wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120 Hz oraz łączność 5G.

A jeśli celujesz jednak w coś innego, to zaglądaj na stronę sklepu Komputronik codziennie, aż pojawi się na niej przeceniony smartwatch Polar Unite. To sportowy zegarek, który potrafi całkiem sporo zaoferować, co czyni z niego bardzo dobry pomysł na prezent pod choinkę. To samo zresztą można powiedzieć o słuchawkach Fresh 'n Rebel Caps 2 Bluetooth. Są lekkie i wygodne, a przy tym oferują bardzo przyjemne brzmienie: zarówno poczas słuchania muzyki, jak i oglądania filmów.

Gwiazdka coraz bliżej…

Kalendarz adwentowy w sklepie Komputronik potrwa aż do Wigilii. Przed nami więc jeszcze wiele promocji do sprawdzenia. Warto zaglądać codziennie – a nuż uda się znaleźć coś dla siebie. Zainteresowani?

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.