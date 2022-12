Coraz bliżej Święta… to też coraz mniej czasu, by wybrać i kupić prezenty. Komputronik spieszy z pomocą, oferując sprawdzone urządzenia w dobrych cenach i atrakcyjne zasady, takie jak na przykład raty 0% i odroczenie płatności.

Nawet nieświęty znajdzie prezenty w Komputronik

Wybór świątecznych prezentów to zawsze niemałe wyzwanie. Chce się bowiem wybrać dobrze, by ci, których zamierzamy obdarować, rzeczywiście się ucieszyli i nie byli zawiedzeni. W sklepie Komputronik nie brakuje takich sprawdzonych pomysłów i kilkoma z nich chcielibyśmy się teraz z Tobą podzielić…

Komputer na Święta? Brzmi jak plan!

Jesteś graczem lub dla gracza właśnie szukasz prezentu? Jeśli budżet masz przy tym niemały, to postaw na konkretnego peceta. Komputronik Infinity X510 [Z2] brzmi jak sposób na spełnienie marzeń, a na pewno jest maszyną, która poradzi sobie z praktycznie każdym współczesnym tytułem.

Ma na pokładzie 6-rdzeniowy procesor Intel Core i5, 16 GB pamięci RAM i grafikę Radeon RX 6600 – słowem: podzespoły godne gamingowego komputera. Znalazło się też miejsce dla dysku SSD o pojemności 500 GB, na którym spokojnie zmieści się kilka albo i kilkanaście gier.

Ten komputer nie tylko świetnie działa, ale też rewelacyjnie wygląda. W dodatku jego stosunek ceny do oferowanych możliwości jest bardzo atrakcyjny. Dla tych jednak, którzy już nadwyrężyli swój świąteczny budżet, przygotowano dodatkową ofertę. W sklepie Komputronik można rozłożyć jego zakup na przykład na 8 rat 0%, a więc zapłacisz tyle samo, ale w mniej odczuwalny sposób.

Komputer – tak, ale raczej przenośny? To też może być dobry wybór. W bardzo zbliżonej cenie dostępny jest na przykład HP Victus 16-e1145nw (715M3EA). Nie musisz powtarzać tej nazwy z pamięci, ale zapamiętaj kluczowe informacje. Jedna z nich jest taka, że jest to model wyposażony w duży, 16-calowy ekran typu IPS o częstotliwości odświeżania 144 Hz.

O płynność ruchomego obrazu na ekranie możesz więc być spokojny, a i płynność samych gier będzie pierwszorzędna, bo dbają o to podzespoły, takie jak procesor AMD Ryzen 5 serii 6000, 16 GB pamięci RAM i dedykowana karta graficzna GeForce RTX 3050 Ti. Miłośników sieciowej rozgrywki zainteresują też szybkie interfejsy sieciowe: gigabitowe złącze LAN i karta Wi-Fi 6.

To nie tylko wydajny, ale też dobrze wykonany laptop gamingowy, który pozwoli ci grać w maksymalnie komfortowych warunkach. Podświetlana klawiatura i głośniki Bang & Olufsen stanowią dopełnienie całości. A do tego – podobnie jak wspomnianego wcześniej peceta – możesz kupić tego lapka na raty.

Smartfon lub smartwatch? To świetny wybór

Jednym z najpopularniejszych świątecznych prezentów po raz kolejny będzie pewnie smartfon. Ciekawym modelem – zarówno dla niej i dla niego, i to bez względu na wiek – jest Samsung Galaxy S20 FE 5G. To wyjątkowo uniwersalna konstrukcja.

S20 FE ma lekką i smukłą konstrukcję, a mimo to jest w stanie zapewnić wydajność na tyle dużą, by nawet te bardziej wymagające gry i aplikacje działały bez zarzutu. Smartfon oferuje także bardzo dobry wyświetlacz Super AMOLED o odświeżaniu 120 Hz – w sam raz do oglądania filmów i seriali, gdziekolwiek się jest.

Kamery również są atutami tego modelu. Z tyłu znajduje się potrójny aparat 12 Mpix z trzykrotnym zoomem optycznym, a na wielbicieli selfiaków czeka przedni aparat 32 Mpix – gotowy, by robić efektowne portrety. Ten model ponadto jest dostępny w specjalnej promocji, dzięki której rozłożysz zakup na 20 rat 0%, a ze spłatą pierwszej poczekasz aż do wiosny.

Coraz częściej nieodłącznym kompanem dla smartfona staje się smartwatch. Ma to sens, szczególnie w sytuacji, gdy naszą rękę zdobi gadżet takiej klasy jak Huawei Watch GT 2 Sport. On nie tylko świetnie się prezentuje, ale też – a właściwie: przede wszystkim – oferuje bardzo szeroką funkcjonalność.

Wyświetla powiadomienia z telefonu, uwalniając cię od konieczności ciągłego sięgania do kieszeni. Pozwala też na zdalne sterowanie muzyką, sprawdzenie prognozy pogody czy też skorzystanie z kalendarza. Obsługuje również rozmowy telefoniczne.

Z myślą o aktywnych i tych, którym zależy na zdrowiu, producent postarał się także o dodatkowe funkcje: monitorowanie treningu w 15 różnych dyscyplinach, pomiar pulsu i natlenienia krwi, monitorowanie czasu i jakości snu oraz informowanie o stanie wytrenowania i potrzebie regeneracji.

A może coś mniejszego? Pewnie, czemu nie

Oczywiście świąteczne podarki mogą mieć też zdecydowanie skromniejszą formę. Takim stosunkowo niedrogim, a świetnym i dającym mnóstwo frajdy prezentem są na przykład nauszne słuchawki bezprzewodowe Fresh ‘n Rebel Caps 2 Bluetooth.

Ważą zaledwie 150 gramów i działają nawet 15 godzin między ładowaniami, dzięki czemu z powodzeniem mogą towarzyszyć użytkownikowi przez cały dzień. A gdyby tak zapomniało się ich naładować, to zawsze mona podłączyć je do telefonu kabelkiem.

Słuchawki te zapewniają też naprawdę niezłe brzmienie: od niskich, po wysokie tony. Krótko mówiąc: wszystko tu jest na swoim miejscu. Taki prezent na pewno przypadnie do gustu dbającym o styl nastolatkom, jak i młodszym i starszym dorosłym, szukającym niezawodnego sprzętu audio, nie tylko do domu.

Ciekawym, choć reprezentującym już zupełnie inną kategorię, urządzeniem na prezent pod choinkę, może być elektryczna szczoteczka do zębów. Oral-B iO Series 4 pojawiła się na rynku całkiem niedawno i z miejsca pokochało ją niemałe grono użytkowników. Za co?

Ano są ku temu mocne powody. Szczoteczka ma wbudowany sensor nacisku, dzięki czemu podpowiada Ci (za pomocą światła), czy nie dociskasz główki za mocno do zębów i (przede wszystkim) dziąseł. Ma też timer odliczający 2 minuty na mycie zębów. Wreszcie wykorzystywana przez to urządzenie technologia magnetyczna gwarantuje z kolei wyjątkowo efektywne, a przy tym delikatne szczotkowanie.

To wszystko razem sprawia, że szczoteczka pozwala zadbać o zdrowy, biały uśmiech i pomaga osiągać cel. Szczególnie istotne w tym kontekście są cztery tryby działania: wybielający, codzienny, delikatny i super delikatny.

Możesz rozłożyć swój zakup na raty. Sprawdź też inne bonusy

Przygotowania do Świąt wiążą się z niemałymi wydatkami. Raz jeszcze zaznaczmy więc, że wybierając jednak prezenty w sklepie Komputronik możesz rozłożyć płatność na raty, dzięki czemu grudniowe zakupy nie pozbawią Cię całego budżetu. Zwykle masz do wyboru kilka opcji i każda z nich przedstawia się interesująco – możesz wybrać:

50 rat z odroczeniem spłaty pierwszej z nich o 3 miesiące. W tym przypadku RRSO wynosi 20,74%,

8 rat RRSO 0% (do 31 grudnia, w przypadku opcji z odbiorem w salonie Komputronik),

10 rat RRSO 0% (na podobnych zasadach, lecz z obowiązkiem dobrania Gwarancji Betroski).

Wszystkie produkty przedstawione w tej publikacji kwalifikują się do rozłożenia na raty. Ponadto w przypadku szczoteczki elektrycznej Oral-B możesz skorzystać z promocji cashback.

Zwróć też uwagę na to, że niektóre z podanych urządzeń mogą zostać do Ciebie wysłane bez dodatkowych opłat. Tak jest na przykład w przypadku smartwatcha Huawei. Co więcej, możesz do niego jeszcze dobrać inteligentną wagę diagnostyczną za symboliczną złotówkę.