Komputronik ma już 26 lat. Z okazji swoich urodzin zaprasza na Live Shopping, który będzie okazją, by nieźle się obłowić.

26. urodziny Komputronik – sklep zaprasza na Live Shopping

Komputronik świętuje swoje 26. urodziny. Organizuje z tej okazji imprezę i możesz czuć się zaproszona lub zaproszony. Już w środę (12 października) punktualnie o godzinie 10:00 startuje Urodzinowy Live Shopping, który potrwa około 3,5 godziny. Co się w tym czasie wydarzy?

Przede wszystkim pojawi się okazja, by kupić ponad 30 popularnych urządzeń ze wszystkich kategorii produktowych w najniższych cenach na rynku. Eksperci Komputronik przedstawią ich największe atuty i wyjaśnią, co trzeba, jeśli tylko pojawią się jakieś wątpliwości lub pytania.

Dobry sprzęt w jeszcze lepszych cenach

Poznaliśmy już kilku bohaterów tego wydarzenia. Wśród przecenionych urządzeń znajdzie się na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 11 Pro, który w naszej recenzji określiliśmy mianem „idealnego telefonu dla 95% osób”. Będzie też zaprojektowany z myślą o gamingu na wysokim poziomie laptop Lenovo Legion 5-15ITH z procesorem Intel Core i5-11400H i grafiką GeForce RTX 3060.



Lenovo Legion 5-15ITH

Pojawi się także okazja, by w dobrej cenie wyhaczyć sportowy zegarek Polar Vantage M2, który zaawansowaną funkcjonalność sprytnie łączy ze stylowym designem (znajduje się on zresztą w naszym rankingu najlepszych zegarków sportowych). Nie zabraknie też wreszcie akcesoriów do domu, takich jak choćby zestaw inteligentnego oświetlenia Philips Hue z dwiema lampami i mostkiem.



Polar Vantage M2

Nie może też zabraknąć prezentów – będą konkursy

Jak są urodziny, to muszą być też prezenty. Tym razem jednak to solenizant ma je dla swoich gości. Podczas urodzinowego wydarzenia na żywo Komputronik zorganizuje trzy konkursy, w których do wygrania będą naprawdę konkretne nagrody. Na szczęśliwców czekać będą: mocarny iPhone 13 Pro Max, uniwersalny laptop MSI Modern 15 oraz 50-calowy telewizor Philips 50PUS7906/12.



iPhone 13 Pro

Wydarzenie będzie transmitowane na Facebooku – na profilach Komputronik oraz WP Tech. Widać już chyba wyraźnie, że jeśli tylko ma się taką możliwość, to warto tam wpaść.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.