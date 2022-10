Jesienna akcja promocyjna amerykańskiego giganta e-commerce właśnie wystartowała. Na jakie zniżki mogą liczyć subskrybenci Amazon Prime i czy proponowane im okazje są faktycznie takie ekskluzywne?

Okazje Amazon Prime - edycja jesienna

Najbardziej znaną i spektakularną akcją promocyjną amerykańskiego giganta Amazon, jest odbywający się corocznie festiwal promocji Amazon Prime Day. Głównym celem tego wydarzenia jest nie tylko prowokowanie klientów do otwarcia portfeli i zakupienia paru rzeczy w niższej cenie, ale przede wszystkim zachęcanie do dołączenia do programu Amazon Prime tych, którzy jeszcze tego nie zrobili.

Jako że na naszym rynku konkurencja nie śpi, a wręcz kładzie się solidnym cieniem na ambicjach ekipy Jeffa Bezosa, w dniach 11-12 października polscy klienci zaproszeni zostali na małą, jesienną dogrywkę w postaci akcji o szumnej nazwie Ekskluzywne Okazje Amazon Prime. Czemy ekskluzywne? Bo ponownie, aby z nich skorzystać, należy być subskybentem rzeczonego programu.

Sprawdzamy promocje

Że do subskrypcji Prime warto przystąpić, pisaliśmy juz wielokrotnie. Dostęp jest wciąż tani jak barszcz (49 złotych na cały rok), a dla niezdecydowanych nadal dostępny jest darmowy, 30-dniowy okres próbny. W pakiecie nabywamy wgląd w promocje specjalne, prawo do darmowej wysyłki bez kwoty minimalnej, comiesięczny dostęp do wybranych gier w Amazon Prime Gaming, a także dostęp do platformy z filmami i serialami Prime Video (w tym z głośną produkcją Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy).

A jak z samymi okazjami? Zweryfikowaliśmy sporą część z nich, abyście Wy nie musieli. Niemniej jak zawsze zachęcamy Was do mądrego robienia zakupów i korzystania z porównywarek cen. Rozeznania w bieżących cenach rynkowych nigdy za wiele.

Poniżej znajdziecie wybrane oferty, które mogą, choć nie muszą okazać się całkiem korzystną opcją zakupową:

Kindle i Philips na start

Pierwszym zwiastunem akcji była promocja na aktualną wersję czytnika e-book Kindle Paperwhite i całkiem niezłe ceny na wybrane sprzęty AGD z katalogu Philips. Część z promocyjnych cen wciąz obowiązuje:

Garmin i Lego - uwaga, lubią szybko znikać

Słuchawki - nie tylko starocie

Lista ofert promocyjnych ulega zmianom, stąd będziemy ją aktualizować - warto wrócić do nas za kilka godzin lub samemu poszperać na stronie głównej akcji. Ceny wyjściowe wskazane przez nas nie zawsze są cenami przekreślonymi przez Amazon - najczęściej odnosimy się do najniższych cen rynkowych, w jakich można w Polsce nabyć daną rzecz w stanie nowym i oryginalnie zapakowanym.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do produktów o których piszemy. Kliknięcie w te linki nie wiąże się dla Ciebie czytelniku z żadnymi kosztami, natomiast dla nas jest wsparciem redakcyjnego budżetu, dzięki czemu możemy tworzyć dla Ciebie niezależne treści.

żródło: własne / zdjęcie otwarcia: jetcityimage