Komputronik przygotowuje nowy Live Shopping, który będzie nie lada gratką dla łowców promocji i konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Coś dla siebie znajdą też osoby zainteresowane, wbrew pozorom nie taką łatwą, sztuką budowania komputera od postaw.

Warto zarezerwować czas we wtorek, 3 grudnia. Właśnie tego dnia, w samo południe, rozpocznie się kolejny Komputronik Live Shopping z mnóstwem atrakcji. Jaskich dokładnie? Już wyjaśniany!

Znane twarze i atrakcyjne promocje

Podobnie jak przy wcześniejszych tego typu wydarzeniach można spodziewać się dobrze znanych twarzy. Transmisja będzie prowadzona przez Tomasza Filipiuka, który wraz z ekspertem Komputronik Michałem Bobowskim będzie prezentował najciekawsze z przecenionych produktów oraz ich najmocniejsze strony. Smaczku dodaje temu fakt, że oglądający transmisję będą mieli okazję do zadawania pytań i tym samym uzyskania odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane ze sprzętem, którym są zainteresowani.

Lista urządzeń, jakie będą oferowane w niższych cenach, to na ten moment mała tajemnica, ale jak powszechnie wiadomo, nie można od razu odkrywać wszystkich kart. Jednego możecie być jednak pewni – niemal każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie. W ofercie sklepu Komputronik znajdują się urządzenia z wielu kategorii, w tym popularny sprzęt gamingowy, smartfony, bez których nikt nie wyobraża sobie już codziennego funkcjonowania, a także smartwatche, sprzęt RTV i AGD oraz wiele, wiele innych. Live Shopping nie będzie wietrzeniem magazynów. Pośród przecenionych produktów znajdą się też te najchętniej wybierane przez klientów sieci Komputronik.

Niezwykły PC do wygrania

Ważną częścią nadchodzącego Komputronik Live Shopping będzie łączenie się ze studiem gamingowym w Poznaniu, gdzie Piotr Janus, ekspert z Komputronik Gaming, będzie przyglądał się powstawaniu niezwykle interesującego PC.

Nad wyborem i prawidłowym montażem podzespołów czuwać będzie doskonale znany wszystkim czytelnikom benchmark.pl Wojtek Spychała, który po latach testów i nieprzerwanej obserwacji rynku potrafi bez pomocy internetu wyrecytować najlepsze w danym budżecie dyski SSD, płyty główne czy karty graficzne. To jednak nie wszystko, ponieważ przy składaniu PC niezbędne jest odpowiednie dopasowanie do siebie poszczególnych komponentów, a później ich poprawny montaż. Przyglądanie się pracy profesjonalisty może być nie tylko przyjemną chwilą, ale również cenną lekcją na przyszłość, zwłaszcza dla osób powoli przymierzających się do kupna nowego PC.

A skoro o profesjonalistach mowa, to nie sposób pominąć informacji, że komputer złożony przez Wojtka zostanie wizualnie podrasowany przez Łukasza Maczuga. Grafik znany w sieci jako CzugA przeprowadzi customizację obudowy i nada całości indywidualny charakter.

Prawda, że momenty łączenia się ze studiem gamingowym w Poznaniu zapowiadają się bardzo ciekawie? A to nie wszystko. Komputer złożony przez Wojtka i podrasowany wizualnie przez CzugA będzie do zgarnięcia w konkursie. Więcej informacji na jego temat dowiecie się podczas Live Shoppingu.

Gdzie oglądać transmisję?

Transmisję można będzie obejrzeć na facebookowych profilach Komputronik, WP Tech oraz stronie głównej Wirtualnej Polski oraz benchmark.pl. Warto być z nimi na bieżąco, bo systematycznie mogą pojawiać się tam ważne informacje zawiązane ze zbliżającym się wydarzeniem.

Co więcej, jeśli nie poznaliście jeszcze aplikacji Komputronik na urządzenia mobilne, może być to doskonały moment do nadrobienia zaległości. Dzięki niej zyskujecie dostęp do wszystkich swoich dokumentów związanych z zakupami w sklepie Komputronik, a także do dodatkowych usług i ważnych informacji, w tym oczywiście także tych o promocjach.

Pamiętajcie, widzimy się już 3 grudnia o godzinie 12:00.