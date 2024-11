Jeden z największych polskich sklepów z elektroniką postanowił zmierzyć się z potęgą mediów społecznościowych. Wystawia to, co ma najlepsze, na krytykę popularnych twórców z YouTube i Instagrama. Jaką opinię wystawią recenzowanemu sprzętowi znani i lubiani influencerzy?

Niecodzienna śmiałość

Nie można nie docenić odwagi Komputronik. Firma ściśle współpracuje z popularnym youtuberem Piotrem Latałą, znanym szerzej jako Ziemniak.TV. Jako ambasador marki promuje produkty oraz przedsięwzięcia podejmowane przez lubianą sieć sklepów. Teraz jednak, by podgrzać atmosferę w nadchodzących chłodnych tygodniach, Ziemniak, razem z bequiet!, Endorfy, NVIDIA i Komputronik rzuca wyzwanie czterem innym popularnym twórcom z mediów społecznościowych.

Każdy z nich złoży swojego peceta, korzystając z asortymentu sklepu internetowego Komputronik.pl oraz sprzętu bequiet!, NVIDIA i Endorfy. Build będzie dopasowany do rzuconego im przez Ziemniaka wyzwania. Składanie i testowanie odbędzie się na żywo, na kanale Ziemniak.TV. A potem każdy z popularnych twórców wyrazi opinię na temat stworzonego komputera. Ta opinia trafi do setek tysięcy fanów, zarówno samego Ziemniaka, jak i każdego z czterech influencerów. Podejmujący wyzwanie mają pełną dowolność w wyrażaniu swoich osądów. Jakie one będą? Żeby się o tym przekonać, trzeba będzie obejrzeć przygotowane materiały.

Czterej jeźdźcy

Ziemniak wybrał do swojego wyzwania czterech autorów, których zainteresowania daleko wykraczają poza komputery i gaming. Każdy z nich ma setki tysięcy subskrybentów na swoich kanałach. CzugA to artysta i twórca customowych cudów, wśród których znajdują się również fantastycznie dopieszczone obudowy pecetów oraz gamingowe fotele. Emil Biernat, czyli bvemil, to z kolei zapalony miłośnik motoryzacji i specjalista od wszystkiego, co ma cztery kółka i setki ryczących koni mechanicznych pod maską. Oskara Siwca z kolei doskonale znają jako junajtedyt setki tysięcy polskich fanów piłki nożnej, bo właśnie futbolem głównie się zajmuje. Stawkę zamyka jeden z rodzimych półbogów Minecrafta, Piotrek Walewski, który jako piter.szef prowadzi niesamowicie popularny serwer Anarchia.GG.

Każdy z tej czwórki otrzyma od Ziemniaka konkretne wyzwanie. Ma wybrać w sklepie Komputronik.pl zestaw komponentów komputerowych odpowiadających jego potrzebom. A każdy z czterech influencerów szuka czegoś innego. W materiałach Ziemniaka zobaczymy więc mocny komputer biurowy do pracy, który ma również po godzinach pozwalać komfortowo pograć dla relaksu. A także maszynę, która służyć do obróbki wideo i transmisji na żywo. I peceta, który ma umożliwiać szybką edycję i montaż filmów z Minecraft na YouTube. Nie zabraknie również najnowszych funkcji związanych ze sprzętowym wsparciem dla generatywnej AI.

Dobrze wymierzone ostrze krytyki

Co wybiorą uczestnicy wspólnego wyzwania Komputronik i Ziemniaka? Mają w oldschoolowym stylu złożyć peceta z poszczególnych komponentów. Akcja organizowana jest we współpracy nie tylko z Komputronik, ale również bequiet!, NVIDIA oraz Endorfy. Wiemy więc, po jakie marki sięgną, wybierając do swoich pecetów obudowy, zasilacze i chłodzenie. Jakie jednak będą płyty główne czy kości pamięci? Ile RAM-u wetkną w gniazda i jaki będzie dysk? Ile watów będą miały zasilacze? Czy wentylatory chłodzenia będą się radośnie świecić? Oczywiście najbardziej ekscytujące wybory będą dotyczyły procesorów i kart graficznych. Na co postawią influencerzy? Na klasykę Intela czy walczące o palmę pierwszeństwa procesory Ryzen od AMD? Czy na GPU wybiorą Radeony od AMD właśnie, czy też pozostaną przy grafikach NVIDIA GeForce RTX?

I jak to wszystko będzie działało? Każdy z wybranych komputerów zostanie bowiem złożony na wizji a potem dokładnie przetestowany i zrecenzowany przez zaproszonych przez Ziemniaka czterech uczestników wyzwania. Wyrażą oni swoją krytyczną opinię, zarówno w swoich mediach społecznościowych, jak i na kanale Ziemniak.TV.

A że aktualna sytuacja na rynku, na którym trwają widowiskowe zmagania o dominację sprzętową, jest ciekawa, to i opinie popularnych twórców powinny być bardzo interesujące. Podobnie jak ich decyzje zakupowe związane z wyzwaniami. Warto będzie im się przyjrzeć, nawet jeśli ktoś zupełnie przypadkiem nie należy jeszcze do liczącej sobie setki tysięcy polskich internautów społeczności fanów CzugA, bvemila, junajtedyta, piter.szefa oraz samego Ziemniaka. Nie tylko będzie ciekawie i zabawnie, jak na tak popularnych influencerów przystało, ale też może uda się podchwycić jakieś dobre rekomendacje prezentowe.

Zbliża się czas wielkich rabatów. Lepiej wiedzieć, co gra, a co nie.