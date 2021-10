Jeśli ktoś rozgląda się teraz za smartfonem do 1000 złotych i mieszka w Warszawie lub okolicach, warto wstrzymać się kilka dni. Można będzie bowiem sporo zaoszczędzić przy zakupie POCO X3 Pro.

Komputronik otwiera nowy salon, kusi POCO X3 Pro za 799 złotych

Dość często wspominamy o nowych salonach Xiaomi, bo z reguły pojawiają się z tej okazji bardzo kuszące promocje. Tym razem właśnie w takim kontekście bohaterem staje się jednak Komputronik. Znana sieć sklepów szykuje się do otwarcia kolejnego salonu. Będzie zlokalizowany w Warszawie, w Centrum Handlowym Atrium Targówek.

Drzwi po raz pierwszy otworzą się 22 października o godzinie 10:00. Osoby decydują się na wizytę właśnie w tym dniu będą miały okazję skorzystać z promocji. Wydaje się, że największą gwiazdą będzie POCO X3 Pro za 799 złotych - w wariancie 6/128GB oraz kolorze Phantom Black. To około 400 złotych mniej w stosunku do aktualnej ceny w większości sklepów.

Przecen będzie więcej

To jednak nie wszystko. Poza POCO X3 Pro w niższych cenach będą oferowane również inne produkty. Tyle tylko, że póki co większość z nich stanowi zagadkę, która będzie rozwiązywana stopniowo. Na stronie dedykowanej omawianej promocji systematycznie odsłaniane są kolejne karty. Na ten moment ujawniono, że poza wspomnianym smartfonem na klientów czekać będzie Kingston DataTraveler Kyson 32GB oraz usługa Helpdesk - zdalny informatyk w cenach 19,90 złotych.

Najlepszy smartfon do 1000 zł?

POCO X3 Pro nieprzypadkowo znalazł się w naszym zestawieniu najlepszych smartfonów do 1000 złotych. To bezsprzecznie jedna z najciekawszych propozycji w tym budżecie, a biorąc pod uwagę szykowaną promocję może nawet najlepsza. Szczególnie pod względem wydajności, bo obudowa skrywa procesor Qualcomm Snapdragon 860 z Adreno 640 i 6 GB RAM.

To dobry smartfon do gier, bo dodatkowo może pochwalić się dużym 6,7-calowym ekranem z częstotliwością odświeżenia 120 Hz i pojemną baterią 5160 mAh. Ostatecznie POCO X3 Pro ma jeszcze kilka innych atutów. Jeśli chcecie je poznać to wszystkiego dowiecie się z naszej recenzji tego smartfona.

Źródło: Komputronik, foto: Xiaomi