SSD

Teracle znika z rynku SSD. Klienci zostali na lodzie

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Młoda marka Teracle, znana głównie w Europie Zachodniej, zniknęła z rynku. Jej dyski SSD T450 po roku użytkowania często odmawiały posłuszeństwa, a dziś klienci zostali bez wsparcia i bez pewności, co zrobić z wadliwymi nośnikami.

Marka Teracle pojawiła się na rynku nośników SSD stosunkowo niedawno. Producent z Korei Południowej próbował swoich sił głównie w Europie Zachodniej, natomiast w Polsce pozostawał raczej mało rozpoznawalny. Mimo to jego produkty trafiły do oferty znanych sprzedawców. Jak informuje serwis ComputerBase, dziś po firmie praktycznie nie ma już śladu – producent zniknął z rynku, pozostawiając klientów z problematycznymi urządzeniami.

Problemy z awaryjnością dysku Teracle T450

Najbardziej znanym produktem Teracle był dysk SSD NVMe T450. Początkowo nie wzbudzał on większych kontrowersji, jednak z czasem zaczęły napływać liczne zgłoszenia od użytkowników. Po kilku miesiącach, często po około roku użytkowania, dyski ulegały awariom. W części przypadków nośniki przechodziły w tryb tylko do odczytu, w innych pojawiały się błędy sektorów, a zdarzały się również całkowite uszkodzenia uniemożliwiające dalszą pracę.

Teracle T450 - opinie
W sieci nie brakuje negatywnych opinii dotyczących dysku Teracle T450 (źródło: tłumaczenie z niemieckiego sklepu Mindfactory)

Według informacji przekazanych przez producenta, liczba reklamacji u jednego z dużych sprzedawców była wyraźnie wyższa od przeciętnej. Teracle tłumaczyło awarie możliwym przegrzewaniem się dysków, wynikającym z braku montażu dołączonych padów termicznych. Zapowiedziano dalsze analizy, jednak ich wyników nigdy nie opublikowano.

Zniknięcie producenta i niepewna przyszłość klientów

Z czasem sytuacja stała się jeszcze bardziej niepokojąca. Oficjalne strony internetowe Teracle przestały działać, a produkty marki zniknęły z oferty sklepów w Europie. Próby kontaktu ze strony mediów, w tym redakcji ComputerBase, pozostały bez odpowiedzi.

Dysk Teracle T450 - niedostępny w sklepie
Dyski Teracle obecnie są też niedostępne w sprzedaży

W efekcie wielu klientów zostało z działającymi lub potencjalnie wadliwymi dyskami, bez jasnej informacji o wsparciu technicznym czy przyszłości gwarancji. W przypadku awarii jedyną realną ochroną pozostaje dziś rękojmia lub gwarancja realizowana bezpośrednio przez sprzedawcę.

foto na wejście: Adobe Stock

Cyfrowi bezpieczni Misja AI

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login